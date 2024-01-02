Худший сезон в карьере Овечкина: что с ним происходит

Александр Овечкин стал одним из главных разочарований сезона НХЛ. Никогда в карьере он не показывал столь низкую результативность и даже не был близок к такой игре. В чем причины неудач Овечкина — в материале «РБК Спорт»

Александр Овечкин (Фото: USA Today Sports / Reuters)

«Главное разочарование сезона»

Песня Shake, Rattle and Roll в исполнении блюзмена Биг Джо Тернера прозвучала на домашней арене «Вашингтон Кэпиталз» всего четыре раза за семь месяцев. Ее включают во время празднования голов капитана столичной команды. Александр Овечкин переживает не самые лучшие времена.

Лучший снайпер НХЛ ХХI века не раз сталкивался с заметными спадами, но никогда кризис в его игре не был столь затяжным.

Дебютную шайбу в сезоне он забросил лишь в пятом матче. А в последней декаде декабря прервал 14-матчевую безголевую серию, нанеся за этот отрезок 51 бросок. Хотя до декабря самая длительная засуха в карьере Овечкина составляла десять матчей (22 февраля — 12 марта 2017 года). Он реализовал 5,6% бросков, тогда как его среднестатистический показатель за сезон превышает 11%, а всех игроков в нынешнем сезоне — 10%.

После 34 игр Овечкин идет на 16-17 шайб в регулярном чемпионате, что является худшим показателем в карьере. Российский форвард лишь раз не смог достичь отметки в 30 голов за сезон. Случилось это в усеченном из-за пандемии сезоне 2020/21, где он провел 45 игр.

Аналитик канадского спортивного телеканала TSN Брайан Хейз назвал Овечкина одним из главных разочарований первой части сезона.

Как сильно повлиял возраст на Овечкина

Для экспертов столь резкий спад стал неожиданным. Одну из причин они видят в возрасте. Овечкину 38 лет. Не каждый игрок доигрывает до такого возраста в НХЛ, а если такое происходит, то он является лишь блеклой тенью самого себя.

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Роб Воллман в своей книге Stat Shot: The Ultimate Guide to Hockey Analytics отмечает: «Большинство игроков достигают своего пикового возраста к 24 или 25 годам, а затем их производительность постепенно снижается, после 30 лет их результативность заметно падает каждый год, достигая минимальных показателей к 34–35 годам».

Исследования Люка и Джоша Янггренов из Evolving Hockey, а также Кэма Лоуренса (ныне — аналитик «Коламбус Блю Джекетс») подтверждают это. Но в статистических данных бывают отклонения и случайности. Об этом говорят исследования Эрика Тулски (ныне — помощник генерального менеджера клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз») и Райана Стимсона.

И отклонения касаются в основном суперзвезд. Их показатели в «предпенсионном возрасте» заметно выше среднестатистических в данной возрастной категории (в процентном отношении от пикового показателя). К тому же результативность ведущих снайперов в игре в большинстве с годами падает медленнее, чем в основных составах.

Это должно говорить в пользу Овечкина, который не раз показывал, что и в 35+ может выбивать гроссмейстерские 50 шайб.

В сезоне 2021/22 Овечкин стал самым возрастным игроком в истории НХЛ, забросившим 50 голов за сезон. Лидеру столичной команды удалось это сделать в 36 лет. Прежний рекорд принадлежал Джону Буцику (35 лет, сезон 1970/71).

Статистические данные опровергают утверждения, что возрастной фактор является основным, поскольку дополнительные показатели не выделяются на фоне данных предыдущих сезонов. Овечкин быстрее, чем в прошлом сезоне, выросли скорость создания голевых моментов, а качество бросков и средний километраж за игру — наилучший с 2020 года.

И хотя в среднем Овечкин делает на один бросок меньше за игру в сравнении со средним показателем в карьере, отставание от прошлого сезона составляет лишь 0,2 броска за игру. К тому же он продолжает входить в топ-20 самых бросающих хоккеистов сезона. И это при том, что среднее игровое время капитана «Вашингтона» сократилось на полминуты. Меньше он играл только в сезонах 2016/17 и 2020/21.

«Он всего на 20 бросков отстает от темпа, который набирал в 25 играх прошлого сезона — это не сильное падение», — отметил аналитик ESPN Шон Аллен.

Однако Овечкин сделал почти в два раза меньше ускорений по сравнению со среднестатистическим показателем лиги. К примеру, в чемпионате 2021/22 он превзошел средний показатель, а в прошлом сезоне сделал таких ускорений на 30% меньше среднестатистического игрока.

Как уход друга сказался на Овечкине

Возглавивший «Вашингтон» в межсезонье Спенсер Карбери с первых минут на своем посту дал понять, что будет акцентировать внимание на большинстве. Однако игра в большинстве до сих пор не дается команде.

«Посмотрите нарезку игр в большинстве. Мы наблюдаем за Овечкиным будто в замедленной съемке. «Кэпс» играют очень медленно», — считает эксперт телеканала Sportsnet Джейсон Букала.

Один из ведущих инсайдеров НХЛ Эллиот Фридман назвал причину проблем «Вашингтона» в большинстве.

«К медленному старту Овечкина добавляются проблемы команды в большинстве. Во многом это связано с тем, что Овечкин, очевидно, не забивает, — говорит эксперт. — Но когда остальная часть вашей команды не представляет такой угрозы, противникам внезапно становится легче сосредоточиться на том, чтобы остановить запатентованный бросок Овечкина».

За три месяца команде так и не удалось добиться прогресса при игре в большинстве. Она является худшей в лиге по этому показателю с 11 голами. При этом 22 из 32 команд достигли отметки 20 голов. «Вашингтон» также является худшим в лиге по количеству созданных голевых моментов.

Во многом игра «Вашингтона» в большинстве зависит от результативности Овечкина, у которого на данный момент лишь две шайбы в большинстве из семи. Хотя россиянин проводит на льду 95,5% времени, когда «Вашингтон» играет в большинстве. Это рекорд нынешнего сезона в НХЛ.

В среднем за сезон в прошлые годы он забрасывал в большинстве 37% от всех шайб. В лучшие годы результативность в большинстве достигала 50%. Но в нынешнем чемпионате даже с учетом аномально низкой результативности этот показатель недотягивает до среднестатистических.

В действующем сезоне Овечкин не реализовал и 5% всех своих бросков в большинстве, хотя средний показатель достигает 15%.

Стал ли фирменный бросок Овечкина медленнее? Нет. Средняя скорость броска наивысшая с 2021 года. А самый сильный бросок в 2022–2023 годах он совершил в нынешнем сезоне.

При этом россиянин бросает при игре в большинстве не заметно меньше, чем в прошлом сезоне, когда в большинстве забросил 14 шайб. А качество его бросков (ixG — ожидаемые голы, определяемые с учетом числа и позиции бросков в створ) улучшилось, хотя заметно упал показатель «ожидаемые голы» (xG — определяется с учетом бросков в створ).

В нынешнем сезоне броски Овечкина в большинстве стали чаще блокировать. Данный показатель превышает 30%, хотя среднестатистический по карьере составляет 27%. Это связано с тем, что раньше соперники не могли себе позволить концентрировать внимание только на Овечкине из-за обилия высококлассных исполнителей в «Вашингтоне».

В ходе чемпионата Овечкин потерял главного ассистента в своей карьере — шведа Никласа Бэкстрема, который из-за проблем со здоровьем взял паузу.

Ранее роль сменщика Бэкстрема не раз успешно выполнял российский нападающий Евгений Кузнецов. Но нынешний сезон у него не задался, из-за чего заметно сократилось игровое время. А надежда тренерского штаба на Дилана Строма не оправдалась. Он пока так и не справился с ролью плеймейкера для Овечкина из-за частых ошибок в передачах.

Эксперты на протяжении нескольких лет говорят о необходимости обновления состава. С чемпионского сезона 2017/18 в команде не появилось новых лидеров. Фактически клуб живет за счет старого багажа. В связи с этим результат зависит от лидеров, большинству из которых за 35 лет. В итоге в прошлом сезоне «Вашингтон» впервые за девять лет не вышел в плей-офф.

«Нет никаких сомнений в том, что ядро «Кэпиталз» уже прошло свой расцвет», — отметил эксперт Sportsnet Рори Бойлен.

Овечкин лишился партнеров, способных дать ему голевую передачу в большинстве. А 38 лет — уже не тот возраст, когда игроки в одиночку тащат команду.

Нынешняя игра «Вашингтона» при численном перевесе предсказуема с учетом высокой загрузки капитана. Эксперты отмечают, что команда играет статично, в игре мало движений, перемещений шайбы.

В настоящее время хоккеисты редко прибегают к щелчкам, поскольку соперники легко блокируют подобные броски, считывая игру. Однако эксперты говорят, что если сделать точную передачу на находящегося в режиме готовности Овечкина с парящим в воздухе крюком клюшки, то остановить этот фирменный бросок в касание будет сложно.

В прошлом сезоне Овечкин 11 из 14 голов в большинстве забросил броском в одно касание из офиса. И вряд ли это произошло бы при нынешних проблемах с распасовщиками. В действующем же сезоне Овечкин ни разу не поразил ворота в большинстве своим фирменным броском. А один гол и вовсе забил в пустые ворота.

Как Овечкин объясняет свои неудачи

«Я не знаю, что происходит, — сказал Овечкин в декабре перед завершением антирекордной безголевой серии. — Немного удачи [не хватает]. У меня есть шансы, у меня довольно хорошие шансы. Я думаю, что рано или поздно это произойдет, и все пойдет».

Многие эксперты тоже сходятся во мнении, что Овечкину не хватает удачи. Аналитик канадского телеканала CBS Остин Нивисон написал: «Похоже, что одним из главных факторов медленного старта Овечкина является невезение с шайбой. Да, это не самое удовлетворительное объяснение, но многие цифры говорят об этом».

Также многие эксперты уверены, что в 2024 году Овечкин сможет поправить положение.