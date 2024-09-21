Сафонов дебютирует в чемпионате Франции за ПСЖ в матче с «Реймсом»
«Пари Сен-Жермен» объявил стартовый состав на гостевой матч пятого тура чемпионата Франции против «Реймса». Голкипер сборной России Матвей Сафонов начнет игру с первых минут.
Для Сафонова это будет первый матч за ПСЖ в чемпионате Франции. Ранее на этой неделе он провел дебютную игру за парижан — в Лиге чемпионов против «Жироны» (1:0).
Основной голкипер ПСЖ итальянец Джанлуиджи Доннарумма сейчас травмирован.
Игра против «Реймса» начнется в 22:00 мск.
ПСЖ объявил о подписании контракта с Сафоновым 14 июня. Соглашение рассчитано до лета 2029 года. Стоимость трансфера голкипера сборной России из «Краснодара» оценивается в €20 млн.
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