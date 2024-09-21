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Сафонов дебютирует в чемпионате Франции за ПСЖ в матче с «Реймсом»

Голкипер сборной России займет место в воротах ПСЖ в игре пятого тура. Встреча начнется в 22:00 мск
Матвей Сафонов
Матвей Сафонов (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

«Пари Сен-Жермен» объявил стартовый состав на гостевой матч пятого тура чемпионата Франции против «Реймса». Голкипер сборной России Матвей Сафонов начнет игру с первых минут.

Для Сафонова это будет первый матч за ПСЖ в чемпионате Франции. Ранее на этой неделе он провел дебютную игру за парижан — в Лиге чемпионов против «Жироны» (1:0).

Основной голкипер ПСЖ итальянец Джанлуиджи Доннарумма сейчас травмирован.

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Матвей Сафонов

Игра против «Реймса» начнется в 22:00 мск.

ПСЖ объявил о подписании контракта с Сафоновым 14 июня. Соглашение рассчитано до лета 2029 года. Стоимость трансфера голкипера сборной России из «Краснодара» оценивается в €20 млн.

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