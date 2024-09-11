Карпин рассказал о положительных изменениях в Сафонове после перехода в ПСЖ

Карпин рассказал, как Сафонов изменился после перехода в ПСЖ

Главный тренер сборной России отметил, что после перехода в большой клуб у голкипера поменялось видение тренировочного процесса и самодисциплины

Матвей Сафонов (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что голкипер Матвей Сафонов изменился в положительную сторону после перехода в «Пари Сен-Жермен».

«Для меня очевидно, что после перехода в такой большой клуб, как ПСЖ, у Матвея совершенно поменялось видение тренировочного процесса и самодисциплины. Он сам чувствует, что ему нужно работать над собой, чтобы выиграть конкуренцию у Джанлуиджи Доннаруммы», — цитирует Карпина сайт РФС.

По словам Карпина, его впечатлило, что он наконец-то увидел Сафонова в тренажерном зале.

Сафонов летал со сборной России во Вьетнам, но не сыграл из-за того, что второй товарищеский матч против команды Таиланда был отменен из-за тайфуна.

ПСЖ объявил о подписании контракта с Сафоновым 14 июня. Соглашение рассчитано до лета 2029 года. Стоимость трансфера голкипера сборной России оценивается в €20 млн.