Вадим Евсеев возглавил «Ленинградец» из Второй лиги

Вадим Евсеев возглавил клуб из Второй лиги

Бывший футболист сборной России стал новым тренером «Ленинградца»

Вадим Евсеев (Фото: телеграм-канал ФК «Ленинградец»)

Вадим Евсеев возглавил «Ленинградец». Об этом сообщается в телеграм-канале клуба из Ленинградской области, выступающего во Второй лиге.

Контракт с 48-летним бывшим футболистом сборной России заключен до конца сезона 2024/25 с возможностью продления.

«Ленинградец» сейчас занимает четвертое место в группе «Золото», набрав 14 очков в 10 матчах.

Последним местом работы Евсеева была «Кубань», которую он покинул в апреле.

Кроме того, Евсеев ранее тренировал «Шинник», «Уфу», «СКА-Хабаровск», «Амкар», «Текстильщик», а также «Факел» в РПЛ. В сезоне 2021/22 он вывел «Шинник» в Первую лигу.