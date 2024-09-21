 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Вадим Евсеев возглавил клуб из Второй лиги

Вадим Евсеев возглавил «Ленинградец» из Второй лиги
Бывший футболист сборной России стал новым тренером «Ленинградца»
Вадим Евсеев
Вадим Евсеев (Фото: телеграм-канал ФК «Ленинградец»)

Вадим Евсеев возглавил «Ленинградец». Об этом сообщается в телеграм-канале клуба из Ленинградской области, выступающего во Второй лиге.

Контракт с 48-летним бывшим футболистом сборной России заключен до конца сезона 2024/25 с возможностью продления.

«Ленинградец» сейчас занимает четвертое место в группе «Золото», набрав 14 очков в 10 матчах.

Последним местом работы Евсеева была «Кубань», которую он покинул в апреле.

Кроме того, Евсеев ранее тренировал «Шинник», «Уфу», «СКА-Хабаровск», «Амкар», «Текстильщик», а также «Факел» в РПЛ. В сезоне 2021/22 он вывел «Шинник» в Первую лигу.

Футболист Первой лиги забил гол с центра поля
Спорт
Георгий Гонгадзе (слева)

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания

Власти назвали страны с «деструктивными неолиберальными установками»

Зеленский заявил о планах в этом году поставить точку в конфликте

Обзор на новый Cybertruck Beast

Что такое декантация и аэрация вина

Страны Балтии столкнулись с кризисом туризма из-за конфликта на Украине

Шольц отказался поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы

Cуд арестовал бойца ММА по делу о стрельбе в офисе Wildberries

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Вадим Евсеев
Материалы по теме
Вадим Евсеев ушел из оказавшегося в зоне вылета клуба Первой лиги
Спорт
Судья удалил шесть футболистов после массовой драки в матче Второй лиги
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 103,38 (+0,13) Инвестиции, 20 сен, 17:42 Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 92,58 (-0,11) Инвестиции, 20 сен, 17:42
СКА победил «Торпедо» в матче КХЛ, уступая 0:2Спорт, 19:31
В Красноярском крае двое детей умерли от отравления неизвестным веществомОбщество, 19:30
Глава Севастополя сообщил о ракетной опасности в городеПолитика, 19:23
Футболист сборной России Чалов забил дебютный гол за ПАОКСпорт, 19:09
CNN рассказал о секретных данных спецслужб на утонувшей яхте BayesianОбщество, 19:08
В Подмосковье задержали мужчину, привязавшего к машине двух собакОбщество, 19:03
В Петербурге обманувший пенсионерку курьер мошенников сдался полицииОбщество, 18:58
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Израиль заявил о ликвидации верхушки «Хезболлы» при ударе по ЛивануПолитика, 18:52
В Тихорецке начали сбор проб воздуха после пожара от обломков БПЛАПолитика, 18:40
В одном из районов Краснодарского края ввели режим ЧС после атаки дроновПолитика, 18:35
«Зенит» одержал волевую победу над аутсайдером и вернулся в лидеры РПЛСпорт, 18:28
Вадим Евсеев возглавил клуб из Второй лигиСпорт, 18:26
Глава Рыльского района рассказал об эвакуации в первые дни вторжения ВСУПолитика, 18:25
Вооруженные силы нанесли удары по ВСУ в Курской области с помощью Су-34Политика, 18:11