Вадим Евсеев ушел из оказавшегося в зоне вылета клуба Первой лиги
«Кубань» расторгла контракт с главным тренером Вадимом Евсеевым по соглашению сторон, сообщается на сайте краснодарского клуба Первой лиги (второй по силе дивизион).
В 17 матчах под руководством Евсеева, который пришел в «Кубань» в сентябре, клуб одержал четыре победы. За восемь туров до конца чемпионата «Кубань» занимает 17-е место (в зоне вылета), набрав в 25 матчах 22 очка.
Евсеев признал, что достичь поставленных задач не удалось и «Кубань» должна быть гораздо выше в турнирной таблице. «Поэтому считаю свое решение непростым, но честным — покинуть тренерский пост», — сказал тренер.
Вместе с Евсеевым команду покинут старший тренер Сергей Томаров и тренер по физподготовке Иван Дранников.
Контракт Евсеева был рассчитан до конца сезона. Бывший футболист сборной России ранее также тренировал «Шинник», «Уфу», «СКА-Хабаровск», «Амкар», «Текстильщик» и воронежский «Факел».