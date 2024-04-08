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Вадим Евсеев ушел из оказавшегося в зоне вылета клуба Первой лиги

Вадим Евсеев ушел из оказавшейся в зоне вылета из Первой лиги «Кубани»
«Кубань» находится на предпоследнем месте за восемь туров до конца сезона. Вадим Евсеев проработал в клубе семь месяцев, но смог выиграть только четыре матча из 17. Он назвал свою отставку «честным решением»
Вадим Евсеев
Вадим Евсеев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

«Кубань» расторгла контракт с главным тренером Вадимом Евсеевым по соглашению сторон, сообщается на сайте краснодарского клуба Первой лиги (второй по силе дивизион).

В 17 матчах под руководством Евсеева, который пришел в «Кубань» в сентябре, клуб одержал четыре победы. За восемь туров до конца чемпионата «Кубань» занимает 17-е место (в зоне вылета), набрав в 25 матчах 22 очка.

Евсеев признал, что достичь поставленных задач не удалось и «Кубань» должна быть гораздо выше в турнирной таблице. «Поэтому считаю свое решение непростым, но честным — покинуть тренерский пост», — сказал тренер.

Вместе с Евсеевым команду покинут старший тренер Сергей Томаров и тренер по физподготовке Иван Дранников.

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Контракт Евсеева был рассчитан до конца сезона. Бывший футболист сборной России ранее также тренировал «Шинник», «Уфу», «СКА-Хабаровск», «Амкар», «Текстильщик» и воронежский «Факел».

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол ФК Кубань Вадим Евсеев
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