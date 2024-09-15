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Футболист Первой лиги забил гол с центра поля

Футболист «СКА-Хабаровска» Гонгадзе забил «Нефтехимику» с центра поля
«СКА-Хабаровск» обыграл «Нефтехимик» со счетом 2:0. Второй гол у хабаровчан на счету Георгия Гонгадзе, который отличился на второй добавленной минуте
Георгий Гонгадзе (слева)
Георгий Гонгадзе (слева) (Фото: Телеграм-канал ФК «СКА-Хабаровск»)

Нападающий «СКА-Хабаровска» Георгий Гонгадзе отличился ударом с центра поля в матче 10-го тура Первой лиги с нижнекамским «Нефтехимиком».

Хабаровчане на своем поле одержали победу со счетом 2:0. На 28-й минуте забил Артем Симонян, а в компенсированное время матча — Гонгадзе (92-я).

Гонгадзе 28 лет, он вернулся в «СКА-Хабаровск» на правах свободного агента в июле. Всего на его счету два гола в десяти матчах за команду.

Хабаровский клуб занимает 14-е место в турнирной таблице.

7 сентября в Первой лиге с центра поля забил другой игрок — нападающий «Шинника» Тимур Жамалетдинов. Он отличился на 84-й минуте матча с «Уфой». «Шинник» победил со счетом 2:0.

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Анна Сатдинова
Футбол Первая лига (ФНЛ)

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