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«Челси» поднялся на второе место в Английской премьер-лиге

«Челси» разгромил «Вест Хэм» и поднялся на второе место в АПЛ
В пятом туре «Челси» разгромил в гостях «Вест Хэм» со счетом 3:0
Игроки &laquo;Челси&raquo;
Игроки «Челси» (Фото: Justin Setterfield / Getty Images)

Футболисты «Челси» обыграли «Вест Хэм» со счетом 3:0 в гостевом матче пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Дубль сделал Николас Джексон (4-я и 18-я минуты), также отличился Коул Палмер (47).

Наставник «Челси» Энцо Мареска стал первым тренером в АПЛ, кому удалось выиграть три своих первых гостевых матча, со времен Хосепа Гвардиолы в 2016 году с «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» пропустил на 22-й секунде, но выиграл матч АПЛ
Спорт
Игроки &laquo;Манчестер Сити&raquo;

«Челси» набрал 10 очков и поднялся на второе место в АПЛ. «Вест Хэм» с четырьмя очками расположился на 14-й строчке.

В следующем туре «Челси» 28 сентября примет «Брайтон», «Вест Хэм» в тот же день в гостях сыграет с «Брентфордом».

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Английская премьер-лига (АПЛ) Челси Вест Хэм
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