«Челси» разгромил «Вест Хэм» и поднялся на второе место в АПЛ

«Челси» поднялся на второе место в Английской премьер-лиге

В пятом туре «Челси» разгромил в гостях «Вест Хэм» со счетом 3:0

Игроки «Челси» (Фото: Justin Setterfield / Getty Images)

Футболисты «Челси» обыграли «Вест Хэм» со счетом 3:0 в гостевом матче пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Дубль сделал Николас Джексон (4-я и 18-я минуты), также отличился Коул Палмер (47).

Наставник «Челси» Энцо Мареска стал первым тренером в АПЛ, кому удалось выиграть три своих первых гостевых матча, со времен Хосепа Гвардиолы в 2016 году с «Манчестер Сити».

«Челси» набрал 10 очков и поднялся на второе место в АПЛ. «Вест Хэм» с четырьмя очками расположился на 14-й строчке.

В следующем туре «Челси» 28 сентября примет «Брайтон», «Вест Хэм» в тот же день в гостях сыграет с «Брентфордом».