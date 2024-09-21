«Челси» поднялся на второе место в Английской премьер-лиге
Футболисты «Челси» обыграли «Вест Хэм» со счетом 3:0 в гостевом матче пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Дубль сделал Николас Джексон (4-я и 18-я минуты), также отличился Коул Палмер (47).
Наставник «Челси» Энцо Мареска стал первым тренером в АПЛ, кому удалось выиграть три своих первых гостевых матча, со времен Хосепа Гвардиолы в 2016 году с «Манчестер Сити».
«Челси» набрал 10 очков и поднялся на второе место в АПЛ. «Вест Хэм» с четырьмя очками расположился на 14-й строчке.
В следующем туре «Челси» 28 сентября примет «Брайтон», «Вест Хэм» в тот же день в гостях сыграет с «Брентфордом».
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