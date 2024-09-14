«Манчестер Сити» пропустил на 22-й секунде, но выиграл матч АПЛ
Футболисты «Манчестер Сити» обыграли «Бретфорд» со счетом 2:1 в домашнем матче четвертого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Хозяева пропустили уже на 22-й секунде — отличился Йоан Висса. Но затем дубль сделал Эрлинг Холанд (19, 32).
Норвежский форвард стал первым игроком в истории АПЛ, забившим девять голов в четырех стартовых турах.
«Манчестер Сити» набрал 12 очков и занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. «Брентфорд» с шестью очками расположился на восьмой строчке.
В другом матче субботы «Ливерпуль» впервые проиграл в новом сезоне АПЛ, уступив дома «Ноттингем Форест» со счетом 0:1.
В следующем туре «Манчестер Сити» 22 сентября примет «Арсенал», «Брентфорд» днем ранее в гостях сыграет с «Тоттенхэмом».
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