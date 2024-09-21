Дениса Глушакова отправили в дубль «Химок»

Бывший полузащитник сборной России опроверг информацию о конфликте с главным тренером, а также отметил, что сейчас может «лишь подчиниться решению клуба и передать опыт молодым футболистам «Химок»

Денис Глушаков (Фото: Олег Бухарев / ТАСС)

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков сообщил в своем телеграм-канале, что его перевели во вторую команду подмосковных «Химок».

«Мне позвонил спортивный директор и сказал: в команде слишком много футболистов которых купили в трансферный период, а это значит большая конкуренция и слишком много игроков на занятиях, что плохо для тренера.

Поэтому уже ушел Артур Юсупов, а я и несколько игроков были отправлены во вторую команду», — написал Глушаков.

37-летний полузащитник отметил, что может «лишь подчиниться решению клуба и передать опыт молодым футболистам «Химок».

Ранее 21 сентября журналист Иван Карпов сообщил, что Глушакова перевели во вторую команду из-за конфликта с главным тренером Франком Артигой. По словам футболиста, это неправда. «Кто вбросил информацию про конфликт и кому она выгодна я не знаю. С моей стороны конфликта не было. И болельщики знают, как я всегда отдавался в матчах за Химки и уважал клуб», — добавил Глушаков.

Бывший футболист «Спартака» подписал контракт с «Химками» в конце июня. В этом сезоне он провел за команду восемь матчей, не отметившись результативными действиями.