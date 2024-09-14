«Химки» расторгли контракт с экс-игроком сборной России спустя три месяца
Полузащитник Артур Юсупов покинул «Химки». Об этом сообщается в телеграм-канале подмосковного клуба РПЛ.
35-летний экс-футболист сборной России и клуб расторгли контракт по соглашению сторон.
Юсупов перешел в «Химки» 19 июня. За команду он сыграл только в одном матче Кубка России против «Оренбурга» (1:0) в конце июля.
«Благодарим за сотрудничество и желаем удачи. До встречи на футбольных полях!» — говорится в сообщении «Химок».
Юсупов ранее играл за «Крылья Советов-СОК», «Тольятти», московское «Динамо», «Зенит», «Ростов» и «Сочи». С «Зенитом» он выиграл Кубок России (2015/16) и два Суперкубка (2015, 2016).
Обсудить новость можно на нашем канале в Telegram «РБК Спорт».
Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК
В России активно распространяется коронавирус с новой мутацией
ЦБ повысил ключевую ставку до 19%
Путин назначил телеведущую Ираду Зейналову послом на Маврикий
Орбан заявил, что у него в рукаве есть козыри для мира на Украине
Как подорожает ипотека после повышения ключевой ставки
Власти Москвы объяснили направления на проверку фертильности
Туристка отсудила у МВД полмиллиона за срыв поездки в Таиланд
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов