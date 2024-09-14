«Химки» расторгли контракт с Юсуповым спустя три месяца после перехода

«Химки» расторгли контракт с экс-игроком сборной России спустя три месяца

Полузащитник Артур Юсупов перешел в подмосковный клуб в середине июня и успел сыграть за «Химки» только один матч

Артур Юсупов (Фото: телеграм-канал ФК «Химки»)

Полузащитник Артур Юсупов покинул «Химки». Об этом сообщается в телеграм-канале подмосковного клуба РПЛ.

35-летний экс-футболист сборной России и клуб расторгли контракт по соглашению сторон.

Юсупов перешел в «Химки» 19 июня. За команду он сыграл только в одном матче Кубка России против «Оренбурга» (1:0) в конце июля.

«Благодарим за сотрудничество и желаем удачи. До встречи на футбольных полях!» — говорится в сообщении «Химок».

Юсупов ранее играл за «Крылья Советов-СОК», «Тольятти», московское «Динамо», «Зенит», «Ростов» и «Сочи». С «Зенитом» он выиграл Кубок России (2015/16) и два Суперкубка (2015, 2016).