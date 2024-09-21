Даниил Медведев проиграл первый матч на Кубке Лейвера
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл американцу Фрэнсису Тиафо на командном турнире Кубок Лейвера.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 4:6, 5:10.
28-летний Медведев занимает пятое место в мировом рейтинге, на его счету 20 титулов на турнирах ATP. 26-летний Тиафо является 16-й ракеткой мира, он выиграл три турнира ATP в карьере.
Счет в матче стал 4:2 в пользу сборной мира. Турнир завершится 22 сентября.
В составе сборной Европы на Кубке Лейвера выступают Медведев, Александр Зверев (Германия), Карлос Алькарас (Испания), Каспер Рууд (Норвегия), Григор Димитров (Болгария) и Стефанос Циципас (Греция). В сборную остального мира вошли Тиафо, Тейлор Фриц, Бен Шелтон (все — США), Алехандро Табило (Чили), Франсиско Серундоло (Аргентина) и Танаси Коккинакис (Австралия).
Кубок Лейвера — престижный коммерческий командный турнир, в котором играют сборные Европы и остального мира. В этом году он проходит в Берлине. Медведев и Андрей Рублев в 2021 году выигрывали этот турнир в составе сборной Европы.
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