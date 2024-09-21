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Первая ракетка России вышла в финал турнира WTA в Сеуле

Касаткина победила Шнайдер и вышла в финал турнира WTA в Сеуле
Дарья Касаткина в полуфинале победила соотечественницу Диану Шнайдер в двух сетах. В решающем матче ее соперницей станет бразильянка Беатрис Хаддад-Майя
Дарья Касаткина
Дарья Касаткина (Фото: Dylan Buell / Getty Images)

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в финал турнира WTA в Сеуле.

В 1/2 финала россиянка победила соотечественницу Диану Шнайдер со счетом 6:3, 6:4.

Касаткина была посеяна на турнире под первым номером, Шнайдер — под четвертым.

В решающем матче соперницей Касаткиной станет бразильянка Беатрис Хаддад-Майя, 17-я ракетка мира.

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20-летняя Шнайдер занимает 16-е место в мировом рейтинге, на ее счету три титула на турнирах WTA. На недавней Олимпиаде в Париже Шнайдер и Мирра Андреева завоевали серебро в парном разряде.

Касаткина расположилась на 13-й строчке в рейтинге WTA, она является первой ракеткой России. На счету 27-летней россиянки семь титулов на турнирах WTA. В нынешнем сезона она выиграла турнир в британском Истбурне в июне.

Турнир в Сеуле завершится 22 сентября. Призовой фонд соревнований составляет $922 тыс.

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Иван Витченко Иван Витченко
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