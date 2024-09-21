В «Атланте» допустили, что Миранчук не заметил отсутствие флага России
Полузащитник Алексей Миранчук не заметил отсутствие флага России в публикации состава «Атланты Юнайтед» в соцсетях. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе клуба MLS.
Миранчук в нескольких матчах был единственным игроком «Атланты» без флага своей страны в представлении стартового состава команды в соцсети Х.
Генсек РФС Максим Митрофанов называл решение не демонстрировать флаг России «полнейшей глупостью» и обвинял клуб MLS в неуважении к Миранчуку.
«Алексей не говорил с нами об этом. Так что, насколько мы знаем, он ничего не заметил. Он был сосредоточен на акклиматизации в команде. Но ни Алексей, ни его адвокаты не просили одинакового оформления в стартовом составе команды», — заявили в «Атланте».
Там подчеркнули, что полузащитник сосредоточен на футболе, а не на социальных сетях команды.
При этом в последней игре «Атланты» против «Интер Майами» в публикации состава на игру уже все игроки оказались без флагов. Полузащитник сборной России в этом матче забил свой дебютный гол в чемпионате MLS.
Позднее в пресс-службе «Атланты» сообщили «Спорт-Экспрессу», что перед игрой против клуба «Интер Майами» было принято решение отказаться от оформления состава с флагами стран из-за изменения графического дизайна.
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