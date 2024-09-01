«Атланта» не поставила российский флаг рядом с фото Миранчука
«Атланта Юнайтед» не поставила российский флаг в публикации состава команды с Алексеем Миранчуком в соцсети Х.
В ночь на 1 сентября команда обыграла в гостевом матче MLS «Шарлотт» со счетом 1:0.
В опубликованном изображении состава под фотографией каждого игрока расположен флаг его страны. Под фотографией Миранчука не было изображено флага.
На это отреагировал аккаунт сборной России, который опубликовал в комментариях флаг России с подписью: «Вы потеряли что-то важное».
Миранчук провел второй матч в составе «Атланты», куда перешел в августе. Он впервые вышел в стартовом составе команды. Он провел на поле 89 минут и отметился одним ударом.
Большинство спортивных организаций запретили флаг и гимн России на своих соревнованиях. В связи с этим россияне выступают в большинстве турниров в качестве нейтральных спортсменов.
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