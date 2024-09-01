 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

«Атланта» не поставила российский флаг рядом с фото Миранчука

На это отреагировал аккаунт сборной России, который опубликовал в комментариях флаг России с подписью: «Вы потеряли что-то важное»

«Атланта Юнайтед» не поставила российский флаг в публикации состава команды с Алексеем Миранчуком в соцсети Х.

В ночь на 1 сентября команда обыграла в гостевом матче MLS «Шарлотт» со счетом 1:0.

В опубликованном изображении состава под фотографией каждого игрока расположен флаг его страны. Под фотографией Миранчука не было изображено флага.

На это отреагировал аккаунт сборной России, который опубликовал в комментариях флаг России с подписью: «Вы потеряли что-то важное».

Миранчук провел второй матч в составе «Атланты», куда перешел в августе. Он впервые вышел в стартовом составе команды. Он провел на поле 89 минут и отметился одним ударом.

Большинство спортивных организаций запретили флаг и гимн России на своих соревнованиях. В связи с этим россияне выступают в большинстве турниров в качестве нейтральных спортсменов.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Руслан Алиев
Алексей Миранчук MLS Атланта Юнайтед
Материалы по теме
Миранчук объяснил свой переход в американский клуб
Спорт
Миранчук будет играть в Америке. Кто еще из россиян играл в MLS
Спорт
Трансфер Миранчука стал самым дорогим в истории MLS
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 августа
EUR ЦБ: 100,76 (-1,01) Инвестиции, 30 авг, 17:28 Курс доллара на 31 августа
USD ЦБ: 91,19 (-0,27) Инвестиции, 30 авг, 17:28
«РИА Новости» узнало о долге в ₽2 млрд у давшего взятку в гособоронзаказеОбщество, 10:31
Госдеп напомнил Китаю о договоре США с Филиппинами о совместной оборонеПолитика, 10:25
Недвижимость Таиланда: 7 главных ошибок начинающих инвесторовPro, 10:19
«Атланта» не поставила российский флаг рядом с фото МиранчукаСпорт, 10:07
Генпродюсер «Матч ТВ» объяснил отказ канала от трансляции ОлимпиадыТехнологии и медиа, 10:00
Глава «Матч ТВ» — РБК: «Зритель хочет смотреть на наших против ненаших»Технологии и медиа, 10:00
Росавиация назвала число задержанных в Москве рейсов из-за атаки дроновОбщество, 09:57
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Все дело в здоровом питании: зачем Mars хочет поглотить PringlesPro, 09:50
Рядом с Конаковской ГРЭС произошел пожар после атаки дроновПолитика, 09:31
Калинская и Павлюченкова проиграли на US OpenСпорт, 09:19
На подлете к Ярославлю сбили украинский беспилотникПолитика, 09:15
Около 30 российских компаний объявили дивиденды за I полугодие. Кто и сколькоИнвестиции, 09:00
Как россияне стали снижать темпы потребления. ИнфографикаЭкономика, 09:00
Современное искусство и небесные артефакты: культурная афиша сентябряСтиль, 09:00