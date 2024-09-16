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Спорт ,  
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РФС обвинил клуб MLS в неуважении к Миранчуку из-за стертого флага России

Генсек РФС Максим Митрофанов назвал решение не демонстрировать флаг России «полнейшей глупостью»

Клуб MLS «Атланта Юнайтед» проявил неуважение к российскому полузащитнику Алексею Миранчуку отказом публиковать флаг России под фотографией футболиста в стартовом составе. Такое мнение высказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов, которого цитирует «РИА Новости».

«Это полнейшая глупость! Все болельщики, весь мир знает, кто это, — отметил генсек. — Такой жест — проявление неуважения к игроку собственной команды».

«Часто сталкиваемся с тем, что это позиция конкретного человека, который, например, рисовал эту картинку, — добавил Митрофанов. — Закрасьте тогда вообще игрока и покажите, что играете вдесятером».

Миранчук перешел в клуб MLS в августе. «Атланта Юнайтед» не ставит российский флаг в публикации стартового состава команды с Миранчуком в соцсетях. В изображении состава под фотографией каждого игрока расположен флаг его страны. Под фотографией Миранчука флага нет.

Впервые это произошло 1 сентября в домашней игре с «Шарлотт», на что отреагировал аккаунт сборной России, который опубликовал в комментариях флаг России с подписью: «Вы потеряли что-то важное».

Большинство спортивных организаций запретили флаг и гимн России на своих соревнованиях. В связи с этим россияне выступают в большинстве турниров в качестве нейтральных спортсменов.

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Теги
Алексей Миранчук Атланта Юнайтед MLS Алексей Митрофанов Российский футбольный союз (РФС)

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