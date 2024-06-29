Пельмень дебютировал с победы нокаутом на турнире главы UFC по пощечинам
Россиянин Василий Камоцкий по прозвищу Пельмень дебютировал на турнире по силовым пощечинам Power Slap в Лас-Вегасе (штат Невада, США) с победы над поляком Камилом Марусажем.
Турнир был организован компанией главы UFC Дэйны Уайта.
34-летний Камоцкий отправил 27-летнего поляка в нокаут с первой же пощечины. Поединок проходил в супертяжелом весе (более 120 кг), россиянин был тяжелее соперника на 33 кг.
Камоцкий также получил бонус за лучшее выступление вечера.
В главном поединке турнира чемпион в супертяжелом весе Лейн Вернес (Da Crazy Hawaiian) победил Дэни ван Хердена из ЮАР, после чего заявил, что хочет видеть следующим соперником Камоцкого.
На соревнованиях также дебютировала экс-боец UFC Пейдж Ванзант, которая победила Кристин Вольмаранс.
Согласно правилам турниров по силовым пощечинам, первый бьющий определяется жребием. После этого у него есть 60 секунд на пощечину сопернику, который не должен дергаться или защищаться, поднимая плечо. Получившему пощечину дается минута, чтобы прийти в себя, после чего он может сам нанести удар. Если никто не победил нокаутом за три раунда, вердикт выносят судьи.
Турниры по пощечинам подвергаются критике из-за риска черепно-мозговых травм. Нейробиолог и бывший рестлер Крис Новински заявил, что Дэйне Уайту должно быть стыдно за такую «эксплуатацию» людей.
Камоцкий — фермер из Красноярского края, начал заниматься силовыми пощечинами в 2019 году.
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