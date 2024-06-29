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Пельмень дебютировал с победы нокаутом на турнире главы UFC по пощечинам

Россиянин по прозвищу Пельмень нокаутировал поляка на турнире по пощечинам в США
Василий Камоцкий в дебютном поединке отправил в нокаут поляка Камила Марусажа и получил бонус за лучшее выступление вечера. Чемпион Power Slap Лейн Вернес после этого вызвал россиянина на поединок
Василий Камоцкий и Дэйна Уайт (слева направо)
Василий Камоцкий и Дэйна Уайт (слева направо) (Фото: vasilikamorskii / Instagram (владелец сети Meta признана экстремистской и запрещена в России))

Россиянин Василий Камоцкий по прозвищу Пельмень дебютировал на турнире по силовым пощечинам Power Slap в Лас-Вегасе (штат Невада, США) с победы над поляком Камилом Марусажем.

Турнир был организован компанией главы UFC Дэйны Уайта.

34-летний Камоцкий отправил 27-летнего поляка в нокаут с первой же пощечины. Поединок проходил в супертяжелом весе (более 120 кг), россиянин был тяжелее соперника на 33 кг.

Камоцкий также получил бонус за лучшее выступление вечера.

В главном поединке турнира чемпион в супертяжелом весе Лейн Вернес (Da Crazy Hawaiian) победил Дэни ван Хердена из ЮАР, после чего заявил, что хочет видеть следующим соперником Камоцкого.

На соревнованиях также дебютировала экс-боец UFC Пейдж Ванзант, которая победила Кристин Вольмаранс.

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Дэйна Уайт

Согласно правилам турниров по силовым пощечинам, первый бьющий определяется жребием. После этого у него есть 60 секунд на пощечину сопернику, который не должен дергаться или защищаться, поднимая плечо. Получившему пощечину дается минута, чтобы прийти в себя, после чего он может сам нанести удар. Если никто не победил нокаутом за три раунда, вердикт выносят судьи.

Турниры по пощечинам подвергаются критике из-за риска черепно-мозговых травм. Нейробиолог и бывший рестлер Крис Новински заявил, что Дэйне Уайту должно быть стыдно за такую «эксплуатацию» людей.

Камоцкий — фермер из Красноярского края, начал заниматься силовыми пощечинами в 2019 году.

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Анна Сатдинова
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