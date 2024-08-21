В UFC пообещали россиянину титульный бой

Анкалаев — второй в рейтинге полутяжелого дивизиона UFC, но промоушен выбрал в соперники чемпиону Перейре бойца, занимающего восьмое место. Глава UFC заявил, что россиянин следующий претендент на титул, если выиграет ближайший бой

Магомед Анкалаев (Фото: Carmen Mandato / Getty Images)

Российский борец Магомед Анкалаев будет следующим претендентом на титул в случае победы над австрийцем Александром Ракичем, заявил на пресс-конференции глава UFC Дэйна Уайт.

Бой Анкалаева пройдет в Абу-Даби 26 октября. Россиянин занимает второе место в рейтинге бойцов полутяжелого веса, Ракич — пятое. На прошлой неделе Уайт сообщил, что чемпион дивизиона Алекс Перейра проведет бой с Халилом Раунтри (8-й) 5 октября.

Отвечая на вопрос, не перескочил ли Раунтри через Анкалаева в борьбе за титул, Уайт сказал: «У Анкалаева бой на очереди, иди туда, делай свое дело, выгляди отлично, очевидно, ты следующий».

Глава UFC добавил, что в выборе Раунтри для чемпионского боя был «большой смысл», а также что на решение повлияли временные рамки.

Анкалаев одержал 19 побед в ММА, один бой проиграл и еще один завершил вничью — против поляка Яна Блаховича за вакантный чемпионский титул в декабре 2022-го. Тогда и россиянин, и поляк заявили, что победил Анкалаев.