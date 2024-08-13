Российский боец покинул UFC после четырех поражений подряд

Денис Тюлюлин последний бой в UFC провел в начале августа, уступив американцу Седрику Дюма единогласным решением судей

Фото: телеграм-канал Дениса Тюлюлина

Российский боец Денис Тюлюлин покинул UFC. Об этом сообщил аккаунт в соцсети Х UFC Roster Watch, который отслеживает бойцов на контракте с UFC.

В своем последнем бою в начале августа 36-летний россиянин уступил единогласным решением судей американцу Седрику Дюма. Это было его уже четвертое поражение подряд.

Тюлюлин дебютировал в UFC в марте 2022 года, но ему удалось выиграть лишь один поединок из шести. Всего в ММА на счету россиянина десять побед и десять поражений.

Карьеру Тюлюлин завершать не собирается. «Будем драться, пока здоровье позволяет. Сейчас есть время решить вопросы по здоровью. Пока не знаю, где, что и как буду драться», — сообщил он в своем телеграм-канале.