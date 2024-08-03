UFC назвал следующих соперников Волкова и Анкалаева
Российский боец Александр Волков проведет второй поединок против бывшего временного чемпиона UFC в тяжелом весе француза Сирила Гана на турнире в Абу-Даби 26 октября, сообщила пресс-служба промоушена.
Ган — второй в рейтинге UFC, Волков — третий. В 2021 году россиянин уступил Гану решением судей.
В Абу-Даби подерутся россиянин Магомед Анкалаев и австриец Александр Ракич (второй и пятый в рейтинге полутяжелого веса), а также австралиец Роберт Уиттакер и выступающий за ОАЭ Хамзат Чимаев (третий и 11-й в среднем весе).
Чемпион в полулегком весе Илия Топурия (Испания) будет защищать титул против американца Макса Холлоуэя.
На счету Волкова 38 побед и десять поражений, он выиграл четыре последних боя, в том числе против соотечественника Сергея Павловича.
У Гана 12 побед и два проигрыша.
Анкалаев одержал 19 побед в ММА, один бой проиграл и один завершил вничью, Ракич выиграл 14 боев при четырех поражениях.
У Чимаева 13 побед без поражений, Уиттакер одержал 27 побед при семи проигрышах.
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