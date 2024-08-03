UFC назвал следующих соперников Волкова и Анкалаева

UFC анонсировал бои Волков — Ган и Анкалаев — Ракич на турнире в Абу-Даби

Турнир пройдет 26 октября в Абу-Даби. Волков встретится с Сирилом Ганом, Анкалаев — с Александром Ракичем. Также состоится бой Хамзата Чимаева против Роберта Уиттакера, а Илия Топурия будет защищать титул против Макса Холлоуэя

Александр Волков (Фото: Mark Evans / Getty Images)

Российский боец Александр Волков проведет второй поединок против бывшего временного чемпиона UFC в тяжелом весе француза Сирила Гана на турнире в Абу-Даби 26 октября, сообщила пресс-служба промоушена.

Ган — второй в рейтинге UFC, Волков — третий. В 2021 году россиянин уступил Гану решением судей.

В Абу-Даби подерутся россиянин Магомед Анкалаев и австриец Александр Ракич (второй и пятый в рейтинге полутяжелого веса), а также австралиец Роберт Уиттакер и выступающий за ОАЭ Хамзат Чимаев (третий и 11-й в среднем весе).

Чемпион в полулегком весе Илия Топурия (Испания) будет защищать титул против американца Макса Холлоуэя.

На счету Волкова 38 побед и десять поражений, он выиграл четыре последних боя, в том числе против соотечественника Сергея Павловича.

У Гана 12 побед и два проигрыша.

Анкалаев одержал 19 побед в ММА, один бой проиграл и один завершил вничью, Ракич выиграл 14 боев при четырех поражениях.

У Чимаева 13 побед без поражений, Уиттакер одержал 27 побед при семи проигрышах.