Чехия не примет этап лыжного Кубка мира по экономическим причинам
Город Нове-Место-на-Мораве не сможет принять этап Кубка мира по лыжным гонкам, чешская ассоциация отказалась от соревнований по экономическим причинам, сообщается на сайте международной федерации (FIS).
Этап должен был пройти в Чехии с 31 января по 2 февраля 2025 года.
Возможные альтернативы FIS обсудит в конце сентября.
Кубок мира стартует 29 ноября в Рука (Финляндия).
В следующем сезоне также впервые за 24 года не будет этапа Кубка мира в Германии — в апреле стало известно, что немцы решили не проводить соревнования из-за трудностей с финансированием.
Российские лыжники отстранены от соревнований FIS с 2022 года.
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