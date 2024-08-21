FIS: Чехия не примет этап Кубка мира по лыжным гонкам по экономическим причинам

Чехия не примет этап лыжного Кубка мира по экономическим причинам

Чешский этап должен был пройти с 31 января по 2 февраля, FIS ищет замену. В предстоящем сезоне по финансовым причинам этап Кубка мира решили не проводить и в Германии

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Город Нове-Место-на-Мораве не сможет принять этап Кубка мира по лыжным гонкам, чешская ассоциация отказалась от соревнований по экономическим причинам, сообщается на сайте международной федерации (FIS).

Этап должен был пройти в Чехии с 31 января по 2 февраля 2025 года.

Возможные альтернативы FIS обсудит в конце сентября.

Кубок мира стартует 29 ноября в Рука (Финляндия).

В следующем сезоне также впервые за 24 года не будет этапа Кубка мира в Германии — в апреле стало известно, что немцы решили не проводить соревнования из-за трудностей с финансированием.

Российские лыжники отстранены от соревнований FIS с 2022 года.