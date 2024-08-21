Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Степанова сообщила о беременности
Олимпийская чемпионка Пекина в лыжной эстафете Вероника Степанова сообщила в телеграм-канале, что ждет ребенка.
23-летняя спортсменка пропустит предстоящий сезон и вернется к соревнованиям в 2025-м.
«Я временно перехожу на новую работу и иду к главному золоту в жизни: готовлюсь стать мамой», — написала Степанова.
Российские лыжники отстранены от международных стартов с 2022 года. В прошлом сезоне Степанова выиграла общий зачет Кубка России.
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в апреле заявляла, что не ждет возвращения на международные соревнования до 2028 года, «и то, если мир поменяется».
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