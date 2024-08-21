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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Степанова сообщила о беременности

Вероника Степанова заявила, что пропустит предстоящий сезон, поскольку готовится к «главному золоту в жизни». Российские спортсмены отстранены от международных стартов с 2022 года
Вероника Степанова
Вероника Степанова (Фото: Liu Chan / XinHua / Global Look Press)

Олимпийская чемпионка Пекина в лыжной эстафете Вероника Степанова сообщила в телеграм-канале, что ждет ребенка.

23-летняя спортсменка пропустит предстоящий сезон и вернется к соревнованиям в 2025-м.

«Я временно перехожу на новую работу и иду к главному золоту в жизни: готовлюсь стать мамой», — написала Степанова.

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Российские лыжники отстранены от международных стартов с 2022 года. В прошлом сезоне Степанова выиграла общий зачет Кубка России.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в апреле заявляла, что не ждет возвращения на международные соревнования до 2028 года, «и то, если мир поменяется».

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Анна Сатдинова
лыжи Вероника Степанова беременность
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