Ведущая «Матч ТВ» Ромашкина сообщила о беременности от футболиста Тикнизяна

Ведущая «Матч ТВ» сообщила о беременности от футболиста «Локомотива»

Яна Ромашкина в ноябре 2023 года вышла замуж за футболиста «Локомотива» и сборной Армении Наира Тикнизяна

Фото: Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) Яны Ромашкиной

Ведущая «Матч ТВ» Яна Ромашкина сообщила в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что ждет ребенка.

29-летняя Ромашкина выложила несколько фотографий, где видно ее округлившийся живот.

Ромашкина замужем за футболистом «Локомотива» и сборной Армении Наиром Тикнизяном. Свадьба у них состоялась в ноябре 2023 года.

В текущем сезоне 24-летний защитник забил девять мячей в 28 матчах за «Локомотив».

У Тикнизяна уже есть ребенок, в предыдущих отношениях с Кристиной Строковой в 2021-м у него родился сын Эмилиан.