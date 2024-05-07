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Ведущая «Матч ТВ» сообщила о беременности от футболиста «Локомотива»

Ведущая «Матч ТВ» Ромашкина сообщила о беременности от футболиста Тикнизяна
Яна Ромашкина в ноябре 2023 года вышла замуж за футболиста «Локомотива» и сборной Армении Наира Тикнизяна
Фото: Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) Яны Ромашкиной
Фото: Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) Яны Ромашкиной

Ведущая «Матч ТВ» Яна Ромашкина сообщила в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что ждет ребенка.

29-летняя Ромашкина выложила несколько фотографий, где видно ее округлившийся живот.

Ромашкина замужем за футболистом «Локомотива» и сборной Армении Наиром Тикнизяном. Свадьба у них состоялась в ноябре 2023 года.

В текущем сезоне 24-летний защитник забил девять мячей в 28 матчах за «Локомотив».

У Тикнизяна уже есть ребенок, в предыдущих отношениях с Кристиной Строковой в 2021-м у него родился сын Эмилиан.

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Теги
Футбол ФК Локомотив Москва Наир Тикнизян Матч ТВ

Инвеst weekend РБК

Спец.гость: Джим Роджерс

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Задай вопросы эмитентам

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принять участие

12+

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