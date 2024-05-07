Ведущая «Матч ТВ» сообщила о беременности от футболиста «Локомотива»
Ведущая «Матч ТВ» Яна Ромашкина сообщила в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что ждет ребенка.
29-летняя Ромашкина выложила несколько фотографий, где видно ее округлившийся живот.
Ромашкина замужем за футболистом «Локомотива» и сборной Армении Наиром Тикнизяном. Свадьба у них состоялась в ноябре 2023 года.
В текущем сезоне 24-летний защитник забил девять мячей в 28 матчах за «Локомотив».
У Тикнизяна уже есть ребенок, в предыдущих отношениях с Кристиной Строковой в 2021-м у него родился сын Эмилиан.
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