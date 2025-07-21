«Крылья Советов» назначили нового генерального директора
Тархан Джабраилов назначен на должность генерального директора футбольного клуба «Крылья Советов», об этом сообщает пресс-служба самарского клуба.
Джабраилов с января 2025 года является членом совета директоров «Крыльев Советов».
В июне Роберт Тер-Абрамян, который занимал должность генерального директора клуба, рассказал, что покинет свой пост, вместе со своим заместителем Русланом Пименовым, двукратным чемпионом России. Они были назначены на свои посты в феврале после коррупционного скандала в клубе.
В прошлом сезоне самарский клуб занял десятое место в чемпионате России по футболу. После завершения сезона команду покинул главный тренер Игорь Осинькин, который проработал в клубе пять лет. Его сменил Магомед Адиев.
В первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» сыграли вничью с тольяттинским «Акроном» (1:1). В следующем матче команда из Самары 25 июля примет «Пари Нижний Новгород».
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