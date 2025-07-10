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Спорт ,  
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Суд взыскал с «Крыльев Советов» более ₽920 млн в пользу дочки «Ростеха»

Суд отказал «Крыльям Советов» в отложении разбирательства для завершения переговоров о мирном урегулировании спора. Клуб готов был погасить долг до конца 2026 года, но дочка «Ростеха» настаивала на погашении в 2025-м

Арбитражный суд Москвы взыскал более 923 млн руб. с самарского футбольного клуба «Крылья Советов» по иску «РТ-Капитала», дочерней компании «Ростеха», сообщают «РИА Новости».

Суд отказал «Крыльям Советов» в отложении разбирательства для завершения переговоров о мирном урегулировании спора. Представитель ответчика отмечал, что клуб готов погасить долг до конца 2026 года, но истец настаивал на погашении в текущем году.

В январе компания «РТ-Капитал» подала в суд иск к самарскому клубу с требованием вернуть долг в размере 897 млн руб., срок погашения которого истек еще в 2016 году.

В «РТ-Капитале» отметили, что ежегодно подтверждали статус долга клуба перед РПЛ, что позволяло ему выступать в чемпионате, а также предлагали реструктуризировать задолженность «при условии предоставления надлежащего обеспечения». В суд было решено подать в связи с тем, что клуб с 2016 года «не выполняет взятые на себя обязательства».

Об этом долге «Ростеху» губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев говорил 19 декабря в эфире программы «Очная ставка», тогда он называл сумму 1 млрд руб.

Федорищев назвал долг «искусственно поддерживаемым в течение десяти лет».

«Правительство дает 2 млрд руб. в год на уставные цели через странный фонд с неправильным целеполаганием бюджетным, а клуб этот долг не гасит», — говорил Федорищев (цитата по «РИА Новости»).

По словам губернатора, стратегическое партнерство с «Ростехом» было «разным, наверняка была и финансовая помощь, но это не было спонсорством».

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Вячеслав Федорищев фото
Вячеслав Федорищев
политик, губернатор Самарской области
14 июля 1989 года
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