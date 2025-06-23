 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Клубный ЧМ. США Реал Пачука 1 1,04 x 14 2 100 Футбол Клубный ЧМ. США Манчестер Сити Аль-Айн Абу-Даби 1 1,05 x 11 2 30 Футбол Клубный ЧМ. США Сиэтл Саундерс ПСЖ 1 19 x 9 2 1,15 Футбол Клубный ЧМ. США Атлетико Ботафого РЖ 1 1,72 x 3,9 2 5,3 Футбол Клубный ЧМ. США Интер Майами Палмейрас СП 1 5,2 x 2,4 2 2,32 Футбол Клубный ЧМ. США Порту Аль-Ахли Каир 1 1,75 x 4,05 2 4,6 Единоборства MMA. UFC 317. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Илия Топурия Чарльз Оливейра 1 1,23 x 66 2 4,4 Единоборства MMA. UFC 317. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Кай Кара-Франс 1 1,35 x 61 2 3,33 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,28 x 24 2 3,9 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,65 x 15 2 2,45
Спорт ,  
0 

В клубе РПЛ сменится руководство из-за «расхождения взглядов»

Тер-Абрамян объявил об уходе с поста гендиректора клуба «Крылья Советов»
«Крылья Советов» покинут гендиректор Роберт Тер-Абрамян и его заместитель Руслан Пименов. Они занимали эти посты с февраля 2025 года

Роберт Тер-Абрамян покинет пост генерального директора самарского футбольного клуба «Крылья Советов», вместе с ним из команды уйдет его заместитель Руслан Пименов, двукратный чемпион России. Об этом Тер-Абрамян написал в своем телеграм-канале.

«В июле я покину пост генерального директора ПФК «Крылья Советов», а Руслан Пименов — должность моего зама. К сожалению, наши взгляды с руководством клуба разошлись», — написал он.

Тер-Абрамян и Пименов была назначены на свои посты в феврале после коррупционного скандала в клубе.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев написал в телеграм-канале, что среди поставленных перед Тер-Абрамяном задач были повышение эффективности управления клубом и финансовая дисциплина, а также создание условий для достижения командой высоких результатов.

«Крылья Советов» оказались в центре скандала после ноябрьского заявления Федорищева о том, что клуб задолжал 36 млн руб. «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

Пименов известен по выступлениям за московский «Локомотив», в составе которого дважды становился чемпионом России и дважды выигрывал кубок страны. Также он поиграл во французском «Метце» и московском «Динамо». В разное время выступал за молодежную и основную сборную России. В составе национальной команды участвовал в чемпионате мира 2002 года в Японии и Южной Корее.

На должности заместителя гендиректора 43-летний Пименов курирует стратегию развития клуба от академии до основной команды, а также селекционную работу службы скаутов. Помимо этого, он взял на себя вопросы привлечения спонсоров, популяризацию футбола и медиаблок.

Тер-Абрамян в разные годы руководил спонсорскими проектами хоккейного «Спартака», был коммерческим директором омского «Авангарда», возглавлял департамент спонсорских проектов КХЛ, работал в хоккейном клубе «Хумо» (Ташкент).

Самарский клуб занял десятое место в чемпионате России по футболу. После завершения сезона команду покинул главный тренер Игорь Осинькин, который проработал в клубе пять лет. Его сменил Магомед Адиев.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Руслан Алиев
ФК Крылья Советов Вячеслав Федорищев Руслан Пименов
Вячеслав Федорищев фото
Вячеслав Федорищев
политик, губернатор Самарской области
14 июля 1989 года
Материалы по теме
«Ахмат» приобрел аргентинца у вылетевшего из РПЛ клуба
Спорт
«Торпедо» не снимется с чемпионата РПЛ, несмотря на арест владельца клуба
Спорт
Министр труда сообщил об индексации пенсий по росту зарплат в 2026 году
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 90,14 (+0,3) Инвестиции, 20 июн, 18:52 Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 78,5 (+0,02) Инвестиции, 20 июн, 18:52
Ликсутов подвел итоги первых двух месяцев речной навигации в Москве Город, 12:42
Путин назвал удары по Ирану «не имеющими оправдания»⁠ Политика, 12:41
Путин встретился с главой МИД Ирана Политика, 12:39
Беллингема прооперируют после клубного чемпионата мира Спорт, 12:38
Удар Израиля по Тегерану. Видео Политика, 12:32
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:31
Якиманка стала первой в Москве по росту цен на аренду жилья в мае Недвижимость, 12:30
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
СберМаркетинг провел исследование об ожиданиях россиянок от бьюти-брендов РБК Компании, 12:30
Юрий Антонов рассказал об 11 утках в ответ на новость о госпитализации Общество, 12:26
В Иране сообщили о новой атаке Израиля на ядерный объект в Фордо Политика, 12:25
Каким получился квартал в скандинавском стиле в Даниловском районе Москвы РБК и FORMA, 12:25
Суд оштрафовал «Википедию» на 3 млн. руб. за пропаганду педофилии Политика, 12:21
В Нижнекамске при подготовке взрыва задержали сотрудника нефтехимзавода Общество, 12:18
Грушко заявил о возможности упреждающего ответа на противоракеты НАТО Политика, 12:09