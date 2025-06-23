В клубе РПЛ сменится руководство из-за «расхождения взглядов»

«Крылья Советов» покинут гендиректор Роберт Тер-Абрамян и его заместитель Руслан Пименов. Они занимали эти посты с февраля 2025 года

Роберт Тер-Абрамян покинет пост генерального директора самарского футбольного клуба «Крылья Советов», вместе с ним из команды уйдет его заместитель Руслан Пименов, двукратный чемпион России. Об этом Тер-Абрамян написал в своем телеграм-канале.

«В июле я покину пост генерального директора ПФК «Крылья Советов», а Руслан Пименов — должность моего зама. К сожалению, наши взгляды с руководством клуба разошлись», — написал он.

Тер-Абрамян и Пименов была назначены на свои посты в феврале после коррупционного скандала в клубе.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев написал в телеграм-канале, что среди поставленных перед Тер-Абрамяном задач были повышение эффективности управления клубом и финансовая дисциплина, а также создание условий для достижения командой высоких результатов.

«Крылья Советов» оказались в центре скандала после ноябрьского заявления Федорищева о том, что клуб задолжал 36 млн руб. «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

Пименов известен по выступлениям за московский «Локомотив», в составе которого дважды становился чемпионом России и дважды выигрывал кубок страны. Также он поиграл во французском «Метце» и московском «Динамо». В разное время выступал за молодежную и основную сборную России. В составе национальной команды участвовал в чемпионате мира 2002 года в Японии и Южной Корее.

На должности заместителя гендиректора 43-летний Пименов курирует стратегию развития клуба от академии до основной команды, а также селекционную работу службы скаутов. Помимо этого, он взял на себя вопросы привлечения спонсоров, популяризацию футбола и медиаблок.

Тер-Абрамян в разные годы руководил спонсорскими проектами хоккейного «Спартака», был коммерческим директором омского «Авангарда», возглавлял департамент спонсорских проектов КХЛ, работал в хоккейном клубе «Хумо» (Ташкент).

Самарский клуб занял десятое место в чемпионате России по футболу. После завершения сезона команду покинул главный тренер Игорь Осинькин, который проработал в клубе пять лет. Его сменил Магомед Адиев.