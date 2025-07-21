В «Зените» попросят разъяснений из-за отмены гола в матче РПЛ с «Ростовом»

В «Зените» попросят разъяснений из-за отмены гола в матче РПЛ

«Зенит» 20 июля обыграл «Ростов». Третий гол в ворота ростовчан был отменен из-за офсайда после просмотра VAR. Председатель правления «Зенита» Александр Медведев назвал этот эпизод непростым

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил «РИА Новости», что рассчитывает получить разъяснения по поводу отмены третьего гола в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова».

«Зенит» 20 июля обыграл «Ростов» (2:1) в домашнем матче. На 83-й минуте Лусиано Гонду забил третий гол в ворота «Ростова», но после просмотра VAR арбитр Рафаэль Шафеев его отменил из-за офсайда.

«Это непростой эпизод. Помимо ситуации с пасом была дальнейшая ситуация с участием вратаря «Ростова». Пускай специалисты дадут разъяснения», — сказал Медведев, отвечая на вопрос о том, будет ли «Зенит» обращаться в ЭСК РФС по поводу отмены третьего гола в ворота ростовчан.

В прошлом сезоне «Зенит» занял второе место, прервав свою шестилетнюю чемпионскую серию.

В следующем туре «Зенит» 27 июля на выезде сыграет с «Рубином».