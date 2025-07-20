«Зенит» продлил беспроигрышную серию в первых турах РПЛ, обыграв «Ростов»
Футболисты петербургского «Зенита» обыграли «Ростов» со счетом 2:1 в домашнем матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе петербургского клуба голы забили Матео Кассьерра (67-я минута) и Андрей Мостовой (79, с пенальти). У ростовского клуба голом отметился Иван Комаров (22).
На 83-й минуте Лусиано Гонду забил третий гол в ворота «Ростова», но после просмотра VAR арбитр Рафаэль Шафеев его отменил из-за положения «вне игры».
Во втором тайме состоялся дебют Жерсона, бразильского игрока «Зенита», трансфер которого обошелся клубу в €25 млн. Жерсон выступал за «Фламенго» в 2019-2021 и с 2023 года, проведя 253 матча (19 голов, 34 ассиста).
Начиная с 2003 года, «Зенит» не проигрывал в первых матчах чемпионата России. Последний раз такое случалось в 2002 году, когда «Зенит» уступил махачкалинскому «Анжи» со счетом 2:0.
В прошлом сезоне «Зенит» занял второе место, прервав свою шестилетнюю чемпионскую серию. «Ростов» финишировал восьмым.
В следующем туре «Зенит» 27 июля на выезде сыграет с «Рубином», «Ростов» днем ранее в гостях сыграет с московским «Динамо».
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