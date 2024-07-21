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«Спартак» проиграл первый матч с новым тренером

«Спартак» проиграл «Оренбургу» в первом матче нового тренера Станковича в РПЛ
Встреча с «Оренбургом» завершилась со счетом 0:2. Второй гол «Спартак», который провел первый официальный матч под руководством Деяна Станковича, пропустил после грубой ошибки голкипера Александра Максименко
Фото: телеграм-канал ФК «Оренбург»
Фото: телеграм-канал ФК «Оренбург»

Футболисты московского «Спартака» проиграли «Оренбургу» со счетом 0:2 в гостевом матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Голы забили Матиас Перес (62-я минута) и Эмирджан Гюрлюк (67-я).

Второй мяч «Спартак» пропустил после грубой ошибки голкипера Александра Максименко, который не сумел отдать точную передачу, в результате чего футболист «Оренбурга» забил в пустые ворота.

«Спартак» провел первый официальный матч под руководством нового главного тренера, Деяна Станковича. Серб — пятый подряд тренер «Спартака», не сумевший победить в своем дебютном матче. Руй Витория и Паоло Ваноли проиграли свои первые матчи в РПЛ, а Доменико Тедеско и Гильермо Абаскаль сыграли вничью. Последним тренером «Спартака», победившим в дебютном матче, был Олег Кононов в 2018 году.

В стартовом составе «Спартака» впервые в РПЛ вышел 20-летний полузащитник Даниил Зорин, его заменили после первого тайма. Также в старте играл нападающий Александр Соболев, которым интересуются в петербургском «Зените». Его заменили на 69-й минуте.

Центральный защитник «Оренбурга» Перес забил свой восьмой гол с начала прошлого сезона РПЛ. Это больше, чем у любого другого игрока «Спартака» на этом отрезке.

В прошлом сезоне «Спартак» занял пятое место в чемпионате РПЛ, «Оренбург» стал 12-м.

В следующем туре «Спартак» 28 июля в гостях сыграет с подмосковными «Химками», «Оренбург» в тот же день примет грозненский «Ахмат».

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Спартак Москва ФК Оренбург Деян Станкович
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