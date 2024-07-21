Надаль проиграл в своем первом за два года финале на турнире ATP
Испанский теннисист, экс-первая ракетка мира Рафаэль Надаль не смог стать победителем турнира ATP в шведском Бостаде.
В финальном матче 38-летний Надаль уступил португальцу Нуну Боржешу, 51-й ракетке мира, со счетом 3:6, 2:6.
27-летний Боржеш выиграл первый турнир ATP в карьере.
Надаль дошел до решающего матча на соревнованиях ATP впервые с «Ролан Гаррос» 2022 года, когда в финале он победил норвежца Каспера Рууда.
Надаль побеждал в Бостаде в 2005 году, после чего больше не играл на этом турнире до нынешнего сезона. 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» сейчас занимает 261-е место в рейтинге ATP.
Победитель турнира в Бостаде получит €88,125 тыс. призовых и 250 рейтинговых очков, финалист — €51,4 тыс. и 165 очков.
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