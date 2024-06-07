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Стала известна новая дата боя Майка Тайсона и 27-летнего блогера

Бой Майка Тайсона и Джейка Пола перенесли на 15 ноября
Изначально поединок планировалось провести 20 июля, но у 57-летнего Тайсона возникли проблемы со здоровьем. Теперь поединок перенесли на 15 ноября, он пройдет в Арлингтоне (штат Техас)
Майк Тайсон и Джейк Пол
Майк Тайсон и Джейк Пол (Фото: Cooper Neill / Getty Images for Netflix)

Боксерский бой между бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Майком Тайсоном и американским блогером Джейком Полом состоится 15 ноября. Об этом в соцсети Х сообщила промоутерская компания Most Valuable Promotions, организующая поединок.

Бой состоится на «Эй-ти-энд-ти Стэдиум» в Арлингтоне (штат Техас).

Изначально поединок был запланирован на 20 июля. Но его перенесли в связи с возникшими проблемами со здоровьем у 57-летнего Тайсона.

27 мая Тайсону потребовалась медицинская помощь во время перелета в Лос-Анджелес. Из‑за обострения язвы за 30 минут до приземления у боксера начались тошнота и головокружение.

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Спорт
Майк Тайсон

Тайсон завершил профессиональную карьеру в 2005 году. На профессиональном ринге он одержал 50 побед (44 нокаутом) и потерпел шесть поражений.

У 27-летнего Пола девять побед в десяти боксерских боях и одно поражение от Томми Фьюри.

Пол стал известен в качестве блогера в социальной сети Vine, где на момент закрытия собрал 5 млн подписчиков. На YouTube на данный момент у него более 20 млн подписчиков. В 2016 году начал актерскую карьеру — снялся в нескольких проектах, включая Bizaardvark — телесериал Disney.

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Иван Витченко Иван Витченко
бокс Майк Тайсон Джейк Пол
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