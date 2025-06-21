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Спорт ,  
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Даниил Медведев заявил, что играл отлично в полуфинальном матче в Галле

Медведев заявил, что играл отлично в полуфинальном матче в Галле со Зверевым
Российский теннисист доволен уровнем своей игры в матче против Александра Зверева
Фото: Thomas F. Starke / Getty Images
Фото: Thomas F. Starke / Getty Images

Российский теннисист Даниил Медведев доволен своей игрой в полуфинале турнира ATP в немецком Галле против представителя Германии Александра Зверева.

Россиянин победил третью ракетку мира со счетом 7:6 (7:3), 6:7 (1:7), 6:4 и вышел в финал турнира ATP впервые за 15 месяцев.

«Я доволен уровнем своей игры, я играл отлично. Мог бы действовать намного лучше, когда у меня был брейк во втором сете, но это нормально. Я рад, что в третьем сете мне удалось действовать собранно и отыграть брейк-пойнты. Рад, что в итоге выиграл», — цитирует Медведева сайт ATP.

В финал турнира ATP Медведев последний раз выходил в марте 2024 года на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, где уступил испанцу Карлосу Алькарасу. Последний турнир россиянин, бывшая первая ракетка мира, выиграл в мае 2023 года в Риме.

В решающем матче в Галле соперником Медведева будет победитель пары Карен Хачанов (Россия) — Александр Бублик (Казахстан).

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Даниил Медведев
спортсмен, теннисист
11 февраля 1996 года
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