Медведев победил Зверева и вышел в финал крупного турнира ATP в Германии

Российский теннисист обыграл третью ракетку мира уже четвертый раз подряд. В решающем матче его соперником будет соотечественник Карен Хачанов или представитель Казахстана Александр Бублик

Даниил Медведев (Фото: Thomas F. Starke / Getty Images)

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира ATP в Галле (Германия).

В полуфинале 29-летний россиянин, посеянный на турнире под третьим номером, победил представителя Германии Александра Зверева, третью ракетку мира, со счетом 7:6 (7:3), 6:7 (1:7), 6:4.

Во втором сете при счете 6:5 Медведев не реализовал три матчбола.

В личных встречах у Медведева и Зверева счет стал 13–7 в пользу россиянина, который выиграл четыре последних матча.

В решающем матче соперником Медведева будет победитель пары Карен Хачанов (Россия) — Александр Бублик (Казахстан).

В финал турнира ATP Медведев последний раз выходил в марте 2024 года на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, где уступил испанцу Карлосу Алькарасу. Последний турнир россиянин, бывшая первая ракетка мира, выиграл в мае 2023 года в Риме.

Сейчас Медведев занимает 11-е место в мировом рейтинге, на его счету 20 титулов ATP.

Турнир в Галле категории ATP 500 с призовым фондом €2,52 млн завершится 22 июня.