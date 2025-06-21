Карпин пожурил «Зенит» за отношение к российским футболистам

Главный тренер сборной России опроверг свое влияние на трансфер Максима Осипенко в «Динамо», а также отметил, что в «Зените», куда мог перейти защитник, «россияне оказываются только на скамейке»

Валерий Карпин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Главный тренер сборной России Валерий Карпин, который возглавил «Динамо» заявил, что не влиял на трансфер в московский клуб защитника национальной команды Максима Осипенко.

В начале недели Осипенко перешел в «Динамо» из «Ростова».

«Осипенко был в «Динамо» еще до того, как я подписал контракт с клубом. Просто об этом никто не знает, а «Динамо» это не афишировало. Он перешел бы в клуб вне зависимости от того, буду я в «Динамо» или нет», — сказал Карпин «РБ Спорт».

У Осипенко был вариант с переходом в «Зенит». «Уж кому-кому, но не «Зениту» говорить по поводу российских игроков и где они окажутся. У них они, к сожалению, оказываются только на скамейке», — добавил Карпин.

Тренер возглавил «Динамо» 13 июня, он будет совмещать посты в национальной команде и клубе.