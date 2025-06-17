Защитник сборной России Осипенко перешел в «Динамо» вслед за Карпиным
Защитник сборной России Максим Осипенко перешел из «Ростова» в «Динамо». Об этом сообщается в телеграм-канале московского клуба.
31-летний футболист подписал контракт с «бело-голубыми» до лета 2028 года. Осипенко будет играть за «Динамо» под 55-м номером.
В «Ростове» Осипенко играл с 2020 года, всего провел 171 матч и забил 26 мячей.
Осипенко играл в «Ростове» и сборной России под руководством Валерия Карпина, который возглавил «Динамо» на прошлой неделе.
Всего в сборной России на счету Осипенко 14 матчей и три гола.
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