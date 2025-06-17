 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Флуминенсе РЖ Боруссия Дортмунд 1 5,7 x 4,5 2 1,52 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Ривер Плейт Урава Ред Даймондс 1 1,55 x 4,1 2 6,1 Футбол Клубный ЧМ. США Ульсан Хендай Мамелоди Сандаунз 1 4,4 x 3,4 2 1,95 Футбол Клубный ЧМ. США Монтеррей Интер Милан 1 6,8 x 4,75 2 1,47 Футбол Клубный ЧМ. США Манчестер Сити Видад Касабланка 1 1,07 x 11 2 42 Футбол Клубный ЧМ. США Реал Аль-Хиляль Эр-Рияд 1 1,28 x 5,9 2 9,5 Футбол Клубный ЧМ. США Пачука Зальцбург 1 2,8 x 3,45 2 2,5 Футбол Клубный ЧМ. США Аль-Айн Абу-Даби Ювентус 1 12,5 x 6,6 2 1,22 Единоборства MMA. UFC on ABC 8. Баку. Главный бой вечера. Полутяжелый вес. 5 раундов Джамаал Хилл Халил Раунтри 1 2,3 x 53 2 1,65 Единоборства MMA. UFC on ABC 8. Баку Рафаэль Физиев Игнасио Бахамондес 1 1,85 x 50 2 2 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,28 x 24 2 3,9 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,58 x 15,5 2 2,6
Спорт ,  
0 

Защитник сборной России Осипенко перешел в «Динамо» вслед за Карпиным

31-летний футболист подписал контракт до лета 2028 года
Максим Осипенко
Максим Осипенко (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Защитник сборной России Максим Осипенко перешел из «Ростова» в «Динамо». Об этом сообщается в телеграм-канале московского клуба.

31-летний футболист подписал контракт с «бело-голубыми» до лета 2028 года. Осипенко будет играть за «Динамо» под 55-м номером.

В «Ростове» Осипенко играл с 2020 года, всего провел 171 матч и забил 26 мячей.

Осипенко играл в «Ростове» и сборной России под руководством Валерия Карпина, который возглавил «Динамо» на прошлой неделе.

Всего в сборной России на счету Осипенко 14 матчей и три гола.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

ПСБ подал иск о банкротстве Тимура Иванова

WSJ: Иран стремится к прекращению боевых действий и возобновлению переговоров

Трамп назвал Такера Карлсона «чокнутым»

Axios: Трамп задумался о передаче Израилю противобункерных бомб

Австрия призвала ЕС готовиться к возобновлению импорта российского газа в случае урегулирования конфликта на Украине

Макрон назвал "хорошей новостью" реакцию Трампа на законопроект об антироссийских санкциях

Reuters: ЕК предложит членам ЕС запретить импорт российского природного газа и СПГ к концу 2027 года

Израильская армия заявила об убийстве нового главы Генштаба Ирана

Новый владелец бывших активов Danone вложит в их развитие 100 млрд рублей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Динамо Москва ФК Ростов Валерий Карпин
Валерий Карпин фото
Валерий Карпин
футбольный тренер, спортсмен, футболист
2 февраля 1969 года
Материалы по теме
Бывший капитан «Спартака» вошел в штаб Карпина в «Динамо»
Спорт
Чего добились клубы под руководством Карпина
Спорт
Карпина объявили главным тренером «Динамо» во время «Что? Где? Когда?»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июня
EUR ЦБ: 90,94 (—) Инвестиции, 16 июн, 18:29 Курс доллара на 17 июня
USD ЦБ: 78,51 (—) Инвестиции, 16 июн, 18:29
Клуб Дзюбы выкупил права на защитника сборной Боливии Спорт, 11:32
«Черная» майнинг-ферма в подсобке в Ингушетии нанесла ущерб на 2 млн руб. Крипто, 11:30
Иран атаковал штаб-квартиру израильского «Моссада» Политика, 11:26
В гармонии с природой: почему в Москву возвращается мода на балконы Недвижимость, 11:20
Можно ли доверить стратегические бизнес-решения искусственному интеллекту Отрасли, 11:20
Стратегический дрон НАТО впервые приземлился на авиабазе в Финляндии Политика, 11:19
Прокуратура назвала версию пожара в Королеве, где погибли пять человек Общество, 11:19
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
В Индии лайнер совершил экстренную посадку из-за угрозы минирования Общество, 11:10
ФСБ задержала жителя Керчи за сбор информации о расположении ПВО Политика, 11:08
Стал известен следующий соперник российского чемпиона UFC Анкалаева Спорт, 11:08
Иран предупредил о новой волне мощных атак современным оружием по Израилю Политика, 11:08
Кто такие молодые взрослые и что для них значат деньги РБК и Сбер, 11:05
Организаторы G7 усилили меры безопасности из-за угрозы от гризли и волков Политика, 11:03
Как будет выглядеть новая допэмиссия ВТБ. Детали от первого зампредаПодписка на РБК, 11:01