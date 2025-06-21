Следствие попросило суд арестовать владельца «Торпедо»

Леонида Соболева, а также директора «Торпедо» Валерия Скородумова обвинили во взятке арбитру

Леонид Соболев (Фото: ФК «Полтава»)

Следствие попросило Мещанский суд Москвы арестовать владельца московского футбольного клуба «Торпедо» Леонида Соболева. Также суд получил ходатайство об аресте директора «Торпедо» Валерия Скородумова, их карточки появились в базе столичных судов. Кроме того, в деле появился еще один подозреваемый — Елена Волкова, бухгалтер клуба. Следствие просит отправит ее под домашний арест в связи с тем, что обвиняемая имеет малолетних детей, отмечает ТАСС.

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Соболева и директора «Торпедо» Валерия Скородумова задержали в ночь на 20 июня. Против них возбуждено уголовное дело об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования (ч. 2 ст. 184 УК) Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы.

По версии следствия, подозреваемые предлагали главному судье матчей с участием «Торпедо» взятку в сумме свыше 1 млн руб., в частности, за обеспечение победы своей команды, а также назначение пенальти в ворота соперников или удаление их игрока. По предварительным данным, они пытались повлиять на результат как минимум трех игр, на которые был назначен этот арбитр, имя которого не уточняется.

«Торпедо» по итогам прошедшего сезона вернулось в Российскую премьер-лигу (РПЛ) через два года после вылета.