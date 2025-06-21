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Спорт ,  
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Чусовитина назвала своей целью выступление на Олимпиаде-2028 в 53 года

Легендарная гимнастка хочет выступить на своих девятых в карьере Олимпийских играх
Оксана Чусовитина
Оксана Чусовитина (Фото: Nikku / XinHua / Global Look Press)

Выступление на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе является мечтой и целью для гимнастки Оксаны Чусовитиной, которая сейчас выступает за Узбекистан. Об этом спортсменка заявила ТАСС.

Накануне Чусовитина, которой 19 июня исполнилось 50 лет, заняла второе место в опорном прыжке на этапе Кубка вызова в Ташкенте.

«Моя мечта и цель — выступить на Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе. Этот старт, конечно, находится в моей голове. Но мы люди, времени до Игр очень много. Я буду идти к этой цели шаг за шагом. Может и не получиться, но я попробую и жалеть об этом не буду в любом случае», — сказала Чусовитина.

По словам Чусовитиной, она счастлива, что может выступать и бороться с молодыми гимнастками на равных. «Я очень рада, что имею возможность выступать для своих болельщиков и продолжаю радовать публику», — добавила спортсменка.

Чусовитина является уникальным представителем спортивной гимнастики. Она принимала участие в восьми летних Олимпиадах (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 годы) за сборные СССР, Германии и Узбекистана.

В Барселоне в 1992 году она взяла золото в командных соревнованиях в составе Объединенной команды, а на пекинской Олимпиаде 2008 года в составе сборной Германии завоевала серебро в опорном прыжке.

На Игры в Париже она не сумела квалифицироваться из-за травмы.

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Иван Витченко Иван Витченко
спортивная гимнастика Оксана Чусовитина Олимпиада-2028
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