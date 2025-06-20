 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Клубный ЧМ. США Фламенго РЖ Челси 1 3,6 x 3,2 2 2,28 Футбол Клубный ЧМ. США Бавария Бока Хуниорс 1 1,32 x 5,6 2 10 Футбол Клубный ЧМ. США Реал Пачука 1 1,27 x 5,8 2 11 Футбол Клубный ЧМ. США Манчестер Сити Аль-Айн Абу-Даби 1 1,07 x 11,5 2 27 Футбол Клубный ЧМ. США Сиэтл Саундерс ПСЖ 1 19 x 8 2 1,14 Футбол Клубный ЧМ. США Атлетико Ботафого РЖ 1 1,67 x 3,65 2 5,5 Футбол Клубный ЧМ. США Интер Майами Палмейрас СП 1 6,3 x 2,3 2 2,2 Футбол Клубный ЧМ. США Порту Аль-Ахли Каир 1 1,7 x 4,05 2 4,5 Единоборства MMA. UFC on ABC 8. Баку. Главный бой вечера. Полутяжелый вес. 5 раундов Джамаал Хилл Халил Раунтри 1 2,1 x 51 2 1,77 Единоборства MMA. UFC on ABC 8. Баку Рафаэль Физиев Игнасио Бахамондес 1 1,92 x 50 2 1,92 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,28 x 24 2 3,9 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,65 x 15 2 2,45
Спорт ,  
0 

Гимнастка Чусовитина в 50 лет завоевала серебро на этапе Кубка вызова

Чусовитина в 50 лет стала второй на этапе Кубка вызова по спортивной гимнастике
Легендарная гимнастка заняла второе место в опорном прыжке на соревнованиях в Ташкенте
Оксана Чусовитина
Оксана Чусовитина (Фото: IMAGO / NOUSHAD / Global Look Press)

Представительница Узбекистана Оксана Чусовитина стала победительницей соревнований в опорном прыжке на этапе Кубка вызова по спортивной гимнастике, который проходит в Ташкенте.

Чусовитина, которой 19 июня исполнилось 50 лет, показала результат 13,275 балла.

Победила болгарка Валентина Георгиева (13,450), третьей стала еще одна представительница Узбекистана Шахинабону Юсуфова (12,950).

Чусовитина является уникальным представителем спортивной гимнастики. Она принимала участие в восьми летних Олимпиадах (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020) за сборные СССР, Германии и Узбекистана.

В Барселоне в 1992 году она взяла золото в командных соревнованиях в составе Объединенной команды, а на пекинской Олимпиаде 2008 года в составе сборной Германии завоевала серебро в опорном прыжке.

Ранее Чусовитина говорила, что будет пытаться отобраться на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. На Игры в Париже она не сумела квалифицироваться из-за травмы.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

В Совете по инвестициям заявили о желании иностранных фирм вернуться в Россию

Израиль провел серию ударов по Тегерану с помощью 60 истребителей

В Кремле прокомментировали высказывания Трампа о Путине

Греф озвучил равновесный курс рубля к доллару

Собчак на ПМЭФ вспомнила «голую вечеринку»

Силуанов пообещал «базово налоги не трогать»

В ЕС решили запретить въезд участникам военной операции в Шенгенскую зону

Экс-советник президента США призвал Трампа не начинать военные действия против Ирана

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
спортивная гимнастика Оксана Чусовитина
Материалы по теме
Чусовитина в 49 лет выиграла этап Кубка мира по спортивной гимнастике
Спорт
Украинские гимнасты разгромили номер в немецком отеле после неудачи на ЧЕ
Спорт
Федерация гимнастики России сообщила о возвращении на международную арену
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 20 июня
EUR ЦБ: 89,84 (-0,47) Инвестиции, 08:58 Курс доллара на 20 июня
USD ЦБ: 78,48 (-0,23) Инвестиции, 08:58
В Женеве начались переговоры с Ираном по ядерной программе Политика, 17:29
Kia запатентовала в России товарный знак электромобиля EV4 Авто, 17:27
«Билайн» и «Контур» будут вместе работать над автоматизацией предприятий Отрасли, 17:25
Президент Индонезии предложил модель развития с лозунгом времен Горбачева Политика, 17:24
Глава Индонезии рассказал, почему поехал на ПМЭФ, а не на G7 Политика, 17:22
«Глазами инженера»: как экскурсионный хобби-проект вырос до экосистемы РБК и VOYAH, 17:20
«Мы хотим стать сильнее». Главные заявления Путина на пленарке ПМЭФ-2025 Экономика, 17:18
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Путин заявил, что Россия учтет опыт поражения дорогой техники дронами Политика, 17:17
«Лемана ПРО» и Новосибирская область договорились о строительстве склада Отрасли, 17:09
Минюст объявил иноагентом проект «Горби медиа» Общество, 17:08
Президент Индонезии заявил, что «у нас через 10 лет будет 10 Сингапуров» Политика, 17:07
За что посадят в тюрьму легенду «Спартака» Спорт, 17:02
Путин сообщил о планах России попасть в начало рейтинга Business Ready Политика, 17:00
Еда в подробностях: из чего состоит корейская и японская кухня РБК и Перекрёсток, 16:59