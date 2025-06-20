Чусовитина в 50 лет стала второй на этапе Кубка вызова по спортивной гимнастике

Гимнастка Чусовитина в 50 лет завоевала серебро на этапе Кубка вызова

Легендарная гимнастка заняла второе место в опорном прыжке на соревнованиях в Ташкенте

Оксана Чусовитина (Фото: IMAGO / NOUSHAD / Global Look Press)

Представительница Узбекистана Оксана Чусовитина стала победительницей соревнований в опорном прыжке на этапе Кубка вызова по спортивной гимнастике, который проходит в Ташкенте.

Чусовитина, которой 19 июня исполнилось 50 лет, показала результат 13,275 балла.

Победила болгарка Валентина Георгиева (13,450), третьей стала еще одна представительница Узбекистана Шахинабону Юсуфова (12,950).

Чусовитина является уникальным представителем спортивной гимнастики. Она принимала участие в восьми летних Олимпиадах (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020) за сборные СССР, Германии и Узбекистана.

В Барселоне в 1992 году она взяла золото в командных соревнованиях в составе Объединенной команды, а на пекинской Олимпиаде 2008 года в составе сборной Германии завоевала серебро в опорном прыжке.

Ранее Чусовитина говорила, что будет пытаться отобраться на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. На Игры в Париже она не сумела квалифицироваться из-за травмы.