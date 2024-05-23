Уроженка СССР лишилась шанса выступить на своей девятой Олимпиаде

Гимнастка Чусовитина не сможет выступить на своей девятой Олимпиаде

Оксана Чусовитина снялась с чемпионата Азии по спортивной гимнастике, который был последним шансом отобраться на Олимпийские игры. Спортсменка впервые за 32 года пропустит Олимпиаду

Оксана Чусовитина (Фото: Ezra Shaw / Getty Images)

Олимпийская чемпионка 1992-го года по спортивной гимнастике Оксана Чусовитина, представляющая Узбекистан, не сможет принять участие на чемпионате Азии, являющимся отборочным к Олимпиаде 2024 года в Париже, сообщила спортсменка на своей странице в Instagram (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).

«Вчера, во время тренировки на чемпионате Азии, который проходит в Ташкенте и является отборочным мероприятием к Олимпиаде в Париже, получила травму. Я не смогу принять участие и очень расстроена, так как долго готовилась», — написала Чусовитина.

Чемпионат Азии был последним шансом для Чусовитиной отобраться на Олимпийские игры.

48-летняя Чусовитина является уникальным представителем спортивной гимнастики. Она принимала участие в восьми летних Олимпиадах (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020) за сборные СНГ, Германии и Узбекистана.

В Барселоне в 1992 году она взяла золото в командных соревнованиях в составе Объединенной команды, а на пекинской Олимпиаде 2008 года в составе сборной Германии завоевала серебро в опорном прыжке.

Рекорд по числу проведенных олимпиад во всех видах спорта принадлежит канадцу Иану Миллару. Он принимал участие в турнирах по конному спорту в десяти Играх с 1972 по 2012 год.