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Евро-2024 ,  
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Испании грозит штраф на Евро, если 16-летний Ямаль сыграет позже 23:00

Испании грозит штраф на Евро, если 16-летний Ламин Ямаль сыграет позже 23:00
Сюжет
Евро-2024
По немецкому законодательству лицам до 18 лет не разрешается работать после 20:00, за исключением спортсменов, для которых время продлено до 23:00
Фото: Kevin C. Cox / Getty Images
Фото: Kevin C. Cox / Getty Images

Сборной Испании, которая выступает на Евро-2024, может грозить штраф за нарушение немецких законов в сфере труда несовершеннолетних. Об этом сообщает портал Nogomania.

Все дело в 16-летнем футболисте Ламине Ямале. По немецкому законодательству лицам до 18 лет не разрешается работать после 20:00, за исключением спортсменов, которым разрешено работать только до 23:00.

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Ламин Ямаль

При строгом соблюдении закона испанцам, возможно, придется менять Ямаля до 23:00. Даже для матчей, которые начинаются в 21:00, эти ограничения будет непросто соблюсти, а если испанцам придется играть дополнительное время или серию пенальти, то вообще невозможно.

Первый матч на Евро против Хорватии Испания начала в 18:00 по местному времени, второй против Италии — в 21:00. В игре с итальянцами Ямаль был заменен на 71-й минуте.

Эксперт по правовым вопросам Штефан Граф отметил, что нарушение закона не будет иметь спортивных последствий, то есть Ямаль не будет дисквалифицирован, если он будет играть позже крайнего срока, но на Испанию может быть наложен штраф в размере до €30 тыс. Однако Граф добавил, что испанцев, скорее всего, простят.

На нынешнем турнире Ямаль стал самым молодым футболистом в истории Евро, сыграв с Хорватией в возрасте 16 лет 338 дней.

Футболист «Барселоны» ранее рассказывал, что привез на Евро школьную домашнюю работу, ведь учебный год в Испании еще идет.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Евро-2024 Ламин Ямаль сборная Испании по футболу Германия

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

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