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Евро-2024 ,  
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Король Испании схватился за голову, узнав возраст игрока сборной

Король Испании Филипп IV схватился за голову, узнав возраст игрока сборной Ямаля
Сюжет
Евро-2024
Филипп IV посетил раздевалку сборной Испании после победы над итальянцами на Евро, в которой испанцы досрочно обеспечили себе выход в плей-офф
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль (Фото: Global Look Press)

Король Испании Филипп IV очень удивился возрасту футболиста национальной сборной Ламина Ямаля, после того как зашел в раздевалку команды, чтобы поздравить игроков с очередной победой на Евро-2024. Видео встречи монарха со спортсменами опубликовано на странице сборной Испании по футболу в соцсети X (бывший Twitter).

Филипп IV отправился в подтрибунные помещения после матча со сборной Италии, закончившегося со счетом 1:0 в пользу испанцев. Во время обмена рукопожатиями с футболистами он обратил внимание на 16-летнего Ямаля, после чего спросил, сколько ему лет. Услышав ответ, монарх удивленно схватился за голову.

Ламин Ямаль родился 13 июля 2007 года в испанском городе Мотаро в семье иммигрантов из Марокко и Экваториальной Гвинеи. В возрасте семи лет он поступил в академию «Барселоны», а в апреле 2023 года 15-летний футболист дебютировал в испанском чемпионате, став самым молодым игроком в истории каталонского клуба и Примеры.

На Евро-2024 Ямаль вышел на поле в матче Испания — Хорватия (3:0), став самым молодым игроком в истории чемпионатов Европы. В этом противостоянии футболист «Барселоны» также отметился результативной передачей.

Сборная Испании досрочно вышла в плей-офф Евро-2024 после победы в матче второго тура над итальянцами. Ранее путевку в 1/8 финала чемпионата себе обеспечила сборная — хозяйка турнира Германия.

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Теги
Ярослав Гронский Ярослав Гронский
Евро-2024 сборная Испании по футболу Ламин Ямаль Филипп IV

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