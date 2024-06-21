Король Испании схватился за голову, узнав возраст игрока сборной
Король Испании Филипп IV очень удивился возрасту футболиста национальной сборной Ламина Ямаля, после того как зашел в раздевалку команды, чтобы поздравить игроков с очередной победой на Евро-2024. Видео встречи монарха со спортсменами опубликовано на странице сборной Испании по футболу в соцсети X (бывший Twitter).
Филипп IV отправился в подтрибунные помещения после матча со сборной Италии, закончившегося со счетом 1:0 в пользу испанцев. Во время обмена рукопожатиями с футболистами он обратил внимание на 16-летнего Ямаля, после чего спросил, сколько ему лет. Услышав ответ, монарх удивленно схватился за голову.
Ламин Ямаль родился 13 июля 2007 года в испанском городе Мотаро в семье иммигрантов из Марокко и Экваториальной Гвинеи. В возрасте семи лет он поступил в академию «Барселоны», а в апреле 2023 года 15-летний футболист дебютировал в испанском чемпионате, став самым молодым игроком в истории каталонского клуба и Примеры.
На Евро-2024 Ямаль вышел на поле в матче Испания — Хорватия (3:0), став самым молодым игроком в истории чемпионатов Европы. В этом противостоянии футболист «Барселоны» также отметился результативной передачей.
Сборная Испании досрочно вышла в плей-офф Евро-2024 после победы в матче второго тура над итальянцами. Ранее путевку в 1/8 финала чемпионата себе обеспечила сборная — хозяйка турнира Германия.
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