Двукратный обладатель Кубка Гагарина перешел в «Динамо»
Защитник Артем Сергеев перешел в московское «Динамо». Об этом сообщается на сайте клуба КХЛ.
Срок соглашения с 31-летним хоккеистом составил три года.
В КХЛ Сергеев выступал за ЦСКА, «Салават Юлаев» и СКА. В прошлом сезоне в 70 матчах за петербургский клуб набрал 13 (3+10) очков при показателе полезности «плюс 20». Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА.
«Сергеев — одно из главных усилений нашей команды этой весной. Воспитанник динамовской школы возвращается в систему спустя 15 лет. Игрок, который не нуждается в представлении. Рассчитываем, что Артем сможет закрыть ключевую позицию в первых двух парах обороны», — сказал спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.
«Динамо» в прошедшем сезоне выиграло регулярный чемпионат, но проиграло челябинскому «Трактору» в 1/4 финала плей-офф.
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