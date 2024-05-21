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Двукратный обладатель Кубка Гагарина перешел в «Динамо»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Артем Сергеев перешел в «Динамо»
Защитник Артем Сергеев, который в прошлом сезоне выступал за СКА, подписал с московским клубом трехлетний контракт
Артем Сергеев
Артем Сергеев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Защитник Артем Сергеев перешел в московское «Динамо». Об этом сообщается на сайте клуба КХЛ.

Срок соглашения с 31-летним хоккеистом составил три года.

В КХЛ Сергеев выступал за ЦСКА, «Салават Юлаев» и СКА. В прошлом сезоне в 70 матчах за петербургский клуб набрал 13 (3+10) очков при показателе полезности «плюс 20». Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА.

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«Сергеев — одно из главных усилений нашей команды этой весной. Воспитанник динамовской школы возвращается в систему спустя 15 лет. Игрок, который не нуждается в представлении. Рассчитываем, что Артем сможет закрыть ключевую позицию в первых двух парах обороны», — сказал спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.

«Динамо» в прошедшем сезоне выиграло регулярный чемпионат, но проиграло челябинскому «Трактору» в 1/4 финала плей-офф.

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