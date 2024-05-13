Стал известен самый ценный игрок КХЛ сезона 2023/24
Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев получил приз «Золотая клюшка» как самый ценный игрок сезона КХЛ.
Форвард в этом сезоне побил рекорд лиги по очкам (89), превзойдя достижение Сергея Мозякина (85 в 2017 году). В составе «Динамо» Гусев стал победителем регулярного чемпионата.
В шорт-лист претендентов также входили форварды омского «Авангарда» Рид Буше и Владимир Ткачев.
Гусева ранее признавали лучшим игроком в сезоне 2017/18.
Гусев в «регулярке» стал лучшим бомбардиром, а Буше — лучшим снайпером (44 шайбы).
Лучшим тренером признан Андрей Разин, который привел «Металлург» к Кубку Гагарина. На награду также претендовали Андрей Козырев («Северсталь») и Игорь Никитин («Локомотив»).
Впервые приз имени Валентина Сыча, который вручается лучшему руководителю клуба КХЛ, получил губернатор Челябинской области — Алексей Текслер, который является президентом «Трактора».
Лауреаты в других номинациях:
лучший вратарь — Даниил Исаев («Локомотив»);
лучший новичок (приз имени Алексея Черепанова) — Илья Набоков («Металлург»);
самый результативный защитник — Александр Никишин (СКА);
самый полезный игрок — Александр Никишин (СКА);
лучшая хоккеистка ЖХЛ — Дарья Гредзен («Бирюса»);
«Герой овертаймов» — Василий Атанасов («Торпедо»);
«За верность хоккею» — Евгений Бирюков («Салават Юлаев», завершил карьеру).
«Золотой шлем» (символическая сборная): Набоков, Никишин, Робин Пресс («Металлург»), Гусев, Владимир Ткачев («Авангард») и Николай Голдобин («Спартак»).
В Эстонии рассматривают возможность отправки войск на Украину
Путин провел совещание Совбеза в обновленном составе. Видео
Плановые отключения горячей воды в Москве отложили из-за холодов
Госдума утвердила вице-премьеров нового правительства. Список
Бывшего министра экономики Казахстана приговорили к 24 годам за убийство жены
АвтоВАЗ поднял цены на модели Lada. Опубликован новый прайс-лист
На Украине сменили главу войск «Харьков» на фоне продвижения армии России
Володин: «Приезжающие в Россию мигранты должны знать русский язык»
Суд в Москве запретил распространять в интернете объявления о работе «для славян»
Что будет с акциями Yandex N.V.? Раскрыты условия обмена и выкупа
Белоусов высказался о ситуации с социальной поддержкой военных
МВД объявило в розыск правнучку советского летчика Валерия Чкалова
Кристина Орбакайте опубликовала архивное фото с матерью Аллой Пугачевой
В Москве квартиры стали чаще продавать со значительными скидками