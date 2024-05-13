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Стал известен самый ценный игрок КХЛ сезона 2023/24

Никиту Гусева второй раз в карьере признали самым ценным игроком сезона в КХЛ
Нападающий «Динамо» Никита Гусев опередил в борьбе за награду Рида Буше и Владимира Ткачева из «Авангарда». Лучшим тренером стал Андрей Разин, который привел «Металлург» к Кубку Гагарина
Никита Гусев
Никита Гусев (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев получил приз «Золотая клюшка» как самый ценный игрок сезона КХЛ.

Форвард в этом сезоне побил рекорд лиги по очкам (89), превзойдя достижение Сергея Мозякина (85 в 2017 году). В составе «Динамо» Гусев стал победителем регулярного чемпионата.

В шорт-лист претендентов также входили форварды омского «Авангарда» Рид Буше и Владимир Ткачев.

Гусева ранее признавали лучшим игроком в сезоне 2017/18.

Гусев в «регулярке» стал лучшим бомбардиром, а Буше — лучшим снайпером (44 шайбы).

Лучшим тренером признан Андрей Разин, который привел «Металлург» к Кубку Гагарина. На награду также претендовали Андрей Козырев («Северсталь») и Игорь Никитин («Локомотив»).

Впервые приз имени Валентина Сыча, который вручается лучшему руководителю клуба КХЛ, получил губернатор Челябинской области — Алексей Текслер, который является президентом «Трактора».

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Андрей Разин

Лауреаты в других номинациях:

лучший вратарь — Даниил Исаев («Локомотив»);

лучший новичок (приз имени Алексея Черепанова) — Илья Набоков («Металлург»);

самый результативный защитник — Александр Никишин (СКА);

самый полезный игрок — Александр Никишин (СКА);

лучшая хоккеистка ЖХЛ — Дарья Гредзен («Бирюса»);

«Герой овертаймов» — Василий Атанасов («Торпедо»);

«За верность хоккею» — Евгений Бирюков («Салават Юлаев», завершил карьеру).

«Золотой шлем» (символическая сборная): Набоков, Никишин, Робин Пресс («Металлург»), Гусев, Владимир Ткачев («Авангард») и Николай Голдобин («Спартак»).

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Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ Никита Гусев Алексей Текслер Андрей Разин
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