Стал известен самый ценный игрок КХЛ сезона 2023/24

Никиту Гусева второй раз в карьере признали самым ценным игроком сезона в КХЛ

Нападающий «Динамо» Никита Гусев опередил в борьбе за награду Рида Буше и Владимира Ткачева из «Авангарда». Лучшим тренером стал Андрей Разин, который привел «Металлург» к Кубку Гагарина

Никита Гусев (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев получил приз «Золотая клюшка» как самый ценный игрок сезона КХЛ.

Форвард в этом сезоне побил рекорд лиги по очкам (89), превзойдя достижение Сергея Мозякина (85 в 2017 году). В составе «Динамо» Гусев стал победителем регулярного чемпионата.

В шорт-лист претендентов также входили форварды омского «Авангарда» Рид Буше и Владимир Ткачев.

Гусева ранее признавали лучшим игроком в сезоне 2017/18.

Гусев в «регулярке» стал лучшим бомбардиром, а Буше — лучшим снайпером (44 шайбы).

Лучшим тренером признан Андрей Разин, который привел «Металлург» к Кубку Гагарина. На награду также претендовали Андрей Козырев («Северсталь») и Игорь Никитин («Локомотив»).

Впервые приз имени Валентина Сыча, который вручается лучшему руководителю клуба КХЛ, получил губернатор Челябинской области — Алексей Текслер, который является президентом «Трактора».