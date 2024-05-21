Коллекционную карточку Джордана продали за рекордную сумму
Коллекционная карточка 1984 года с изображением легендарного баскетболиста Майкла Джордана продана за рекордные $925 тыс. Об этом сообщает cllct.com.
За такую сумму ушла карточка 1984–85 Star #101. Она имеет оценку девять от компании PSA, которая оценивает качество карточек. Существует всего три карточки Джордана из этой коллекции с такой оценкой.
Сделка оформлена в частном порядке, покупатель и продавец не известны.
$925 тыс. — рекорд для карточек Джордана в качестве новичка НБА. Предыдущее достижение было установлено в июле 2021 года, когда за карточку из серии Fleer 1986 года заплатили $840 тыс.
Джордан — шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго» и двукратный олимпийский чемпион.
Джордану 61 год, он один из четырех спортсменов, кому удалось заработать более $1 млрд. Этого добились также Леброн Джеймс, Тайгер Вудс и Мэджик Джонсон.
Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма
Рекордная цена: как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса
В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире
Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях
Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы
Барометр отрасли: химическая промышленность
Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API
Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации в команде
Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии
Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования