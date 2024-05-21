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Коллекционную карточку Джордана продали за рекордную сумму

Коллекционную карточку Майкла Джордана продали за рекордные $925 тыс.
Карточку 1984–85 Star #101 продали за $925 тыс. Предыдущий рекорд для карточек Джордана в качестве новичка НБА был установлен в июле 2021 года — $840 тыс.
Фото: Mike Powelll / Allsport / Getty Images
Фото: Mike Powelll / Allsport / Getty Images

Коллекционная карточка 1984 года с изображением легендарного баскетболиста Майкла Джордана продана за рекордные $925 тыс. Об этом сообщает cllct.com.

За такую сумму ушла карточка 1984–85 Star #101. Она имеет оценку девять от компании PSA, которая оценивает качество карточек. Существует всего три карточки Джордана из этой коллекции с такой оценкой.

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Майкл Джордан

Сделка оформлена в частном порядке, покупатель и продавец не известны.

$925 тыс. — рекорд для карточек Джордана в качестве новичка НБА. Предыдущее достижение было установлено в июле 2021 года, когда за карточку из серии Fleer 1986 года заплатили $840 тыс.

Джордан — шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго» и двукратный олимпийский чемпион.

Джордану 61 год, он один из четырех спортсменов, кому удалось заработать более $1 млрд. Этого добились также Леброн Джеймс, Тайгер Вудс и Мэджик Джонсон.

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Иван Витченко Иван Витченко
Баскетбол НБА Майкл Джордан
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