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Четыре звезды спорта вошли в список миллиардеров Forbes

Майкл Джордан, Леброн Джеймс и Тайгер Вудс вошли в список миллиардеров Forbes
В ежегодный список богатейших людей мира вошли баскетболисты Майкл Джордан, Леброн Джеймс и Мэджик Джонсон, а также гольфист Тайгер Вудс
Майкл Джордан
Майкл Джордан (Фото: Streeter Lecka / Getty Images)

В ежегодный глобальный список миллиардеров, который во вторник представил Forbes, вошли четыре звезды спорта — шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан, гольфист Тайгер Вудс, четырехкратный чемпион НБА Леброн Джеймс и пятикратный чемпион НБА Мэджик Джонсон.

Состояние Джордана за год увеличилось на $1,2 млрд — до $3,2 млрд. Легендарный баскетболист стал первым спортсменом-миллиардером в 2015 году, через много лет после завершения карьеры. Джордан заработал более $1,8 млрд от партнерства с различными корпорациями, наиболее известной из которых является Nike (выпускает обувь и одежду под брендом Air Jordan). Кроме того, в 2010 году он купил клуб НБА «Шарлотт Хорнетс» за $175 млн, а продал в августе 2023-го за $3 млрд. В рейтинге миллиардеров 61-летний Джордан занимает 1033-е место.

Майкл Джордан стал первым спортсменом-миллиардером в списке Forbes
Бизнес
Баскетболист Майкл Джордан

Состояние 48-летнего Вудса за год выросло с $1,1 млрд до $1,3 млрд. Гольфист и Леброн Джеймс остаются единственными действующими спортсменами в списке миллиардеров Forbes. Вудс за свою карьеру заработал более $1,7 млрд, большая часть которых — за счет рекламных контрактов. Его почти 30-летнее партнерство с Nike подошло к концу в январе, после чего Вудс анонсировал свою собственную линию одежды — Sun Day Red.

У 39-летнего Леброна Джеймса состояние также выросло на $200 млн — до $1,2 млрд. За свою 20-летнюю карьеру баскетболист заработал более $1 млрд на площадке и за ее пределами. Он вкладывался в недвижимость, в такие компании, как Blaze Pizza, собственную продюсерско-развлекательную компанию SpringHill. У Джеймса есть доли в Fenway Sports Group, которая владеет бейсбольным клубом «Бостон Ред Сокс», футбольном «Ливерпуле» и команде НХЛ «Питтсбург Пингвинз».

64-летний Мэджик Джонсон впервые попал в рейтинг Forbes, его состояние оценивается в $1,2 млрд. Он является совладельцем клуба «Вашингтон Коммандерс» (американский футбол), «Лос-Анджелес Доджерс» (бейсбол), «Лос-Анджелес Спаркс» (женская НБА) и «Лос-Анджелес» (футбол, MLS). Большую часть его богатства составляет доля в компании EquiTrust, занимающейся страхованием жизни в Айове.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Майкл Джордан Тайгер Вудс рейтинг Forbes Леброн Джеймс
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