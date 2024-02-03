Кроссовки Майкла Джордана продали на аукционе за рекордные $8 млн

На аукционе Sotheby's был полный комплект кроссовок Air Jordan, в которых легендарный баскетболист выиграл шесть финальных серий НБА

Майкл Джордан (Фото: Sean Gardner / Getty Images)

Шесть пар кроссовок шестикратного чемпиона НБА Майкла Джордана проданы на аукционе Sotheby's за $8,032 млн. Об этом сообщает ESPN.

Это был полный комплект кроссовок Air Jordan, в которых баскетболист выиграл шесть финальных серий чемпионата НБА (1991, 1992, 1993, 1996-1998), а также признавался самым ценным игроком лиги.

Это рекордная сумма продажи для кроссовок, использовавшихся в матчах. Среди вещей Джордана дороже была только майка с первой игры финальной серии 1998 года, которую приобрели за $10,1 млн. В прошлом году пара кроссовок со второй игры того финала была продана за рекордные на том момент $2,2 млн.

Джордан — шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго» и двукратный олимпийский чемпион.

Джордану 60 лет, он является одним из трех спортсменов, кому удалось заработать более $1 млрд. Также этого добились Леброн Джеймс и Тайгер Вудс.