Кроссовки Майкла Джордана продали на аукционе за рекордные $8 млн
Шесть пар кроссовок шестикратного чемпиона НБА Майкла Джордана проданы на аукционе Sotheby's за $8,032 млн. Об этом сообщает ESPN.
Это был полный комплект кроссовок Air Jordan, в которых баскетболист выиграл шесть финальных серий чемпионата НБА (1991, 1992, 1993, 1996-1998), а также признавался самым ценным игроком лиги.
Это рекордная сумма продажи для кроссовок, использовавшихся в матчах. Среди вещей Джордана дороже была только майка с первой игры финальной серии 1998 года, которую приобрели за $10,1 млн. В прошлом году пара кроссовок со второй игры того финала была продана за рекордные на том момент $2,2 млн.
Джордан — шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго» и двукратный олимпийский чемпион.
Джордану 60 лет, он является одним из трех спортсменов, кому удалось заработать более $1 млрд. Также этого добились Леброн Джеймс и Тайгер Вудс.
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