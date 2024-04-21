«Динамо» разгромило «Пари НН» со счетом 4:1 и прервало серию поражений в РПЛ

«Динамо» одержало самую крупную победу в РПЛ с мая 2023 года

Матч завершился со счетом 4:1 в пользу «бело-голубых», победный гол на счету Даниила Фомина. Это самая крупная победа «Динамо» в РПЛ с мая прошлого года. «Пари НН» проиграл четвертый матч подряд

Фото: Телеграм-канал ФК «Динамо» (Москва)

Московское «Динамо» разгромило «Пари НН» в гостевом матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), прервав серию из трех поражений в турнире.

Матч в Нижнем Новгороде завершился со счетом 1:4. У «Динамо» забили Константин Тюкавин (31-я миинута), Даниил Фомин (44), Роберто Фернандес (57) и Бителло (66).

У нижегородской команды Николай Калинский реализовал пенальти на 90-й минуте.

Это самая крупная победа «бело-голубых» в официальных матчах с 4 октября, когда они обыграли «Спартак» 3:0 в Кубке, а в РПЛ — с 20 мая, когда они со счетом 3:0 разгромили «Торпедо».

Тюкавин записал на свой счет гол+пас и вышел на первое место в этом сезоне по результативным действиям (11+8). С 2009 года только в удлиненном сезоне 2011/12 кто-либо из игроков «Динамо» набирал 19+ результативных действий за сезон (Александр Самедов, Кевин Кураньи и Андрей Воронин — все в сезоне 2011/12).

Хорхе Карраскаль второй раз отдал две голевые передачи в матче РПЛ, первый случай был в 2022 году за ЦСКА против «Сочи».

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице с 41 очком, отставая на пять очков от «Краснодара» и на шесть от «Зенита» (у него игра в запасе).

У «Пари НН» четвертое поражение в РПЛ подряд с двумя и более пропущенными мячами — это худшая серия клуба при Сергее Юране. Команда занимает десятое место в РПЛ с 28 очками.

«Динамо» сыграет 24 апреля с «Оренбургом», а «Пари НН» — с «Локомотивом», эти матчи 21-го тура были перенесены из-за выборов президента России.