«Байер» установил рекорд лучших лиг по количеству матчей без поражений

Леверкузенский «Байер» установил рекорд в матче Лиги Европы против английского «Вест Хэма» в 1/4 финале Лиги Европы

Хаби Алонсо (Фото: IMAGO/Gareth Evans/News Images)

Немецкий «Байер» сыграл вничью с лондонским «Вест Хэмом» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. Матч в Англии завершился со счетом 1:1. Первыми забили игроки «Вест Хэма», усилиями Майкла Антонио на 13-й минуте. В самом конце встречи «Байер» сумел спастись от поражения, благодаря голу Жереми Фримпонга.

Первый матч между командами завершился победой немецкого клуба со счетом 2:0. Таким образом, «Байер» по сумме двух встреч вышел в полуфинал турнира, где сыграет с итальянской «Ромой».

Благодаря голу Фримпонга, «Байер» установил рекорд в 44 матчей подряд без поражений среди команд из топ-5 лиг Европы — Италии, Испании, Франции, Германии и Англии. До этого рекорд принадлежал туринскому «Ювентусу», который не знал поражений на протяжении 43 матчей в сезоне‑2011/12.

По ходу сезона «Байер», который был основан в начале прошлого века, впервые стал чемпионом Германии. Команду тренирует один из лучших бывших испанских футболистов Хаби Алонсо, в конце мая ей предстоит сыграть в финале Кубка Германии против «Кайзерслаутерна».