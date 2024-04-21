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Рыбакина разгромила украинку в финале турнира в Штутгарте

Рыбакина разгромила украинку Костюк в Штутгарте и выиграла третий турнир в году
Елена Рыбакина обыграла Марту Костюк со счетом 6:2, 6:2. Представляющая Казахстан москвичка стала первой теннисисткой с 2012 года, сыгравшей в пяти финалах за четыре месяца
Елена Рыбакина
Елена Рыбакина (Фото: Alex Grimm / Getty Images)

Выступающая за Казахстан уроженка Москвы Елена Рыбакина выиграла третий турнир WTA в сезоне, победив в финале соревнований в Штутгарте (Германия) украинку Марту Костюк.

Матч завершился со счетом 6:2, 6:2 в пользу четвертой ракетки мира.

Рыбакина выиграла у украинки второй матч из трех.

Рыбакина в пятый раз играла в финале в этом сезоне. Ранее она победила в австралийском Брисбене и Абу-Даби и дошла до финалов в Дохе и Майами (США).

Рыбакина стала первой теннисисткой, сыгравшей в пяти финалах за четыре месяца, после белоруски Виктории Азаренко в 2012 году.

Рыбакина победила первую ракетку мира и вышла в финал турнира в Штутгарте
Спорт
Елена Рыбакина

Костюк в Штутгарте обыграла трех теннисисток из топ-10 — Чжэн Циньвэнь, Кори Гауфф и Маркету Вондроушову. На счету 21-летней украинки один титул WTA и 27-е место в рейтинге.

За победу в Штутгарте Рыбакина получит 500 рейтинговых очков и $123 тыс. призовых, Костюк — 325 очков и $76 тыс.

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Теги
Анна Сатдинова
теннис WTA Елена Рыбакина
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