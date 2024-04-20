Рыбакина победила Свёнтек и вышла в финал турнира WTA в Штутгарте

Рыбакина победила первую ракетку мира и вышла в финал турнира в Штутгарте

Выступающая за Казахстан уроженка Москвы обыграла польку Игу Свёнтек со счетом 6:3, 4:6, 6:3

Елена Рыбакина (Фото: Alex Grimm / Getty Images)

Представительница Казахстана Елена Рыбакина вышла в финал турнира WTA в Штутгарте.

В полуфинале 24-летняя Рыбакина, посеянная на турнире под четвертым номером, победила польку Игу Свёнтек, первую ракетку мира, со счетом 6:3, 4:6, 6:3.

В личных встречах у них счет стал 4:2 в пользу Рыбакиной.

В решающем матче Рыбакина сыграет против победительницы пары Марта Костюк (Украина) — Маркета Вондроушова (Чехия).

На счету Рыбакиной семь титулов WTA в одиночном разряде, она сейчас занимает четвертое место в мировом рейтинге. В 2022 году теннисистка стала победительницей Уимблдона, в 2023-м она дошла до финала Australian Open, где уступила Арине Соболенко из Белоруссии.

Уроженка Москвы выступает за Казахстан с 2018 года, ранее она играла за Россию.

Турнир в Штутгарте завершится 21 апреля. Призовой фонд соревнований составляет $802 тыс.