Рыбакина победила первую ракетку мира и вышла в финал турнира в Штутгарте
Представительница Казахстана Елена Рыбакина вышла в финал турнира WTA в Штутгарте.
В полуфинале 24-летняя Рыбакина, посеянная на турнире под четвертым номером, победила польку Игу Свёнтек, первую ракетку мира, со счетом 6:3, 4:6, 6:3.
В личных встречах у них счет стал 4:2 в пользу Рыбакиной.
В решающем матче Рыбакина сыграет против победительницы пары Марта Костюк (Украина) — Маркета Вондроушова (Чехия).
На счету Рыбакиной семь титулов WTA в одиночном разряде, она сейчас занимает четвертое место в мировом рейтинге. В 2022 году теннисистка стала победительницей Уимблдона, в 2023-м она дошла до финала Australian Open, где уступила Арине Соболенко из Белоруссии.
Уроженка Москвы выступает за Казахстан с 2018 года, ранее она играла за Россию.
Турнир в Штутгарте завершится 21 апреля. Призовой фонд соревнований составляет $802 тыс.
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