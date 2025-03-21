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В Зимбабве арестовали двоих мужчин, ограбивших дом родителей главы МОК

В Зимбабве арестовали двоих мужчин, ограбивших дом родителей новой главы МОК
Двое вооруженных мужчин ворвались в дом родителей Кирсти Ковентри и похитили деньги и ценности на сумму $90 тыс.
Кирсти Ковентри
Кирсти Ковентри (Фото: Milos Bicanski / Getty Images)

Двое братьев были арестованы в Зимбабве по обвинению в вооруженном ограблении дома родителей нового президента Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри. Об этом сообщает AP.

Джон и Майк Нхонгве обвиняются в краже денег и вещей на сумму $90 тыс. и в удержании родителей Ковентри под дулом пистолета. Среди украденных вещей были ювелирные изделия, огнестрельное оружие и некоторые памятные вещи Ковентри, связанные с ее карьерой в плавании, а также $15 тыс. наличными.

Ограбление произошло 10 марта.

В четверг, 20 марта, на 144-й сессии МОК двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Ковентри была избрана новым президентом организации. 41-летняя зимбабвийка вступит в должность 24 июня.

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Иван Витченко Иван Витченко
Зимбабве ограбление Кирсти Ковентри Международный олимпийский комитет (МОК) МОК
Кирсти Ковентри фото

Кирсти Ковентри

спортсменка, избранная глава МОК
16 сентября 1983 года
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