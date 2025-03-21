В Зимбабве арестовали двоих мужчин, ограбивших дом родителей главы МОК
Двое братьев были арестованы в Зимбабве по обвинению в вооруженном ограблении дома родителей нового президента Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри. Об этом сообщает AP.
Джон и Майк Нхонгве обвиняются в краже денег и вещей на сумму $90 тыс. и в удержании родителей Ковентри под дулом пистолета. Среди украденных вещей были ювелирные изделия, огнестрельное оружие и некоторые памятные вещи Ковентри, связанные с ее карьерой в плавании, а также $15 тыс. наличными.
Ограбление произошло 10 марта.
В четверг, 20 марта, на 144-й сессии МОК двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Ковентри была избрана новым президентом организации. 41-летняя зимбабвийка вступит в должность 24 июня.
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